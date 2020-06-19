Сбербанк ввел комиссию с любой суммы, которая переводится с помощью банкомата.

Ну ведь не более 1000 рублей

Новость, конечно, не напугает и не опустит Сбер в глазах тех, у кого есть смартфон и привычка переводить деньги через приложение. А вот как это должно понравиться населению без умного гаджета?

Под комиссию попали самые малообеспеченные: пенсионеры, люди, которые не могут позволить себе компьютер или смартфон, и пользуются банкомётом. Вчера банк предоставлял услугу бесплатно, а сегодня на них заработает.

Платить 1% от суммы или максимум 1000 рублей.

Тоже банковское. ЦБ снизил ключевую ставку, историческое понижение.

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Житейское

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