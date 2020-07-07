Как посчитать, выгодно ли вам автоматизировать ввод первички

Пример 1

Крупнейший федеральный оператор связи, бизнес которого развивается стремительными темпами и предполагает обработку первичной документации: договоров с поставщиками и подрядчиками, акты, cчет-фактуры и т.д. В случае запросов от Федеральной налоговой службы на поиск информации в бумажном виде у сотрудников подразделения по налогам уходила масса времени. Чтобы рациональнее распределять свои ресурсы компания приняла решение запустить проект по оцифровке данных и созданию электронного архива финансовой документации. Всего было оцифровано 1 600 000 документов. Инвестиции в проект составили около 7 000 000 рублей. Используем уже известную формулу:

ROI = (Доход от вложений - размер вложений) / Размер вложений х 100%

Прибыль от инвестиций в автоматизацию в нашем случае будет включать разницу расходов на автоматизированный и ручной ввод данных. Для ручного ввода непосредственно на этот проект заказчик был готов выделить 6 штатных единиц со 100% вовлечением в проект. Скорость оцифровки при среднем показателе 5 минут на документ (6 человек, сканирование + ввод данных) – 576 документов в день или 12 096 документов в месяц

Подсчитаем эти расходы:

Фактическая стоимость содержания специалиста включая заработную плату и отчисления в ПФР 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, травматизм 0,2%: 40 000 (GROSS) + 22% + 5,1% + 2,9% +0,2 %= 52 080 р

C учетом ДМС и накладных расходов (офис, оборудование и т.д.) затраты на 1 сотрудника составят 65000 р

ФОТ в месяц на 6 человек – 390 000 р

На выполнение всей работы потребовалось бы 132 месяца или 64 598 400 рублей

Проект по автоматизации обошелся компании в 7 000 000 рублей и был выполнен всего за 3 месяца

Используя формулу ROI, получаем: (51 480 000 – 7 000 000) /7 000 000) х 100% = 635%

Пример 2

Крупная региональная сервисная компания, деятельность которой направлена на повышение операционной эффективности структурных подразделений за счет стандартизации и оптимизации поддерживающих процессов. В связи с необходимостью ежедневно обрабатывать большой массив данных компанией было принято решение запустить сервис оцифровки бумажной документации с помощью технологий искусственного интеллекта. Ежемесячное обслуживание обойдется компании в 100 000 рублей. Всего компании потребуется оцифровывать около 7 500 документов в месяц. Выполнять эту работу должны сотрудники отдела бухгалтерии из 7 человек с более широким спектром задач, поэтому времени на обработку у них тратится больше (1 250 ч по 10 минут на документ). Попробуем расcчитать показатель ROI:

Фактическая стоимость содержания специалиста, включая заработную плату и отчисления в ПФР 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, травматизм 0,2%: 40 000 (GROSS) + 22% + 5,1% + 2,9% +0,2 %= 52 080 р

C учетом ДМС и накладных расходов (офис, оборудование и т.д.) затрат на 1 сотрудника составят 65000 р

ФОТ на 7 человек составит 455 000 р

Рассчитаем наш ROI: (455 000 -100 000/100 000) х 100% = 355%

Как видим, даже при таком небольшом, по сравнению с первым примером, документообороте, сервис оцифровки становится выгоднее. Безусловно, чем больше документов поступит на обработку, тем выше показатель ROI для компании. Отдельно стоит отметить, что, как и в первом случае, компания получает экономию на капитальных затратах (обслуживание рабочих мест, расходы на помещение, канцтовары, электроэнергию и т.д.) а также бизнес-преимущества, которые становятся очевидными уже через несколько месяцев.

Например, минимизируется риск ввода некорректной информации (при автоматизированном вводе данные всегда проверяются), повышается производительность труда и гибкость бизнес-процессов на фоне конкурентов, так как актуальные и проверенные данные всегда «под рукой». Все это, в конечном итоге, отражается на бизнес-прибыли компании.

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Важно также учитывать, что ROI — величина непостоянная и ее можно использовать как инструмент оптимизации на разных этапах использования ИТ-продукта. Для этого в каждом конкретном примере мы рекомендуем компаниям как можно подробнее расписывать структуру дохода и учитывать все преимущества от внедрения, не забывая отмечать и какие-то дополнительные расходы, связанные с проектом. Таким образом, в распоряжении компании всегда будет наглядный инструмент повышения эффективности, так как в любой момент можно найти область изменений, чтобы повысить ROI.