«Ночной бухгалтер». Работодатели больше не смогут кидать людей на деньги. Готов новый закон

Ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками.

О-Ответственность

Совет Федерации утвердил пакет законов о новых правилах расчета с работниками.

Они вытекли из решения Конституционного суда по жалобе декретницы. Вскоре работодателям не позволят ликвидировать компанию до того, как она полностью не рассчитается с людьми.

Продаешь урожай с участка – ИП не регистрируй, выбирай НПД. ФНС предлагает при реализации товаров собственного производства, в том числе урожая со своего садового участка, применять самозанятость. Х – хрен вам (редис, яблоки и куриные яйца)!

Дурное поведение

Банки будут сообщать в РосФинМониторинг о подозрительном поведении клиента. Мало разведке жестких рамок 115-ФЗ, будет еще хлеще: смущают банковского работника ваши сделки – тук-тук. А сейчас разве не так?

Депутаты убрали лазейку по штрафам за неприменение ККТ при безналичных расчетах. Но в поправках есть и выгодные компаниям изменения.

Выходите за лимиты по УСН – слетаете со спецрежима. Но есть шанс на спасительную таблетку – правительство задумалось о переходном налоговом режиме для таких компаний. Какие лапочки :)

Вторая волна

Люди в ожидании новых вспышек пандемии, бубонной чумы и вообще! И у нас нет ничего приободряющего. Только о том, что налоги растут.

Ну и разве что вот радостное.

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Ваша отказалась от рутины: это смертельно редакция