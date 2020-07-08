Думаете, пандемия – это только безработица и падение доходов? Нет, еще и увеличение налогов

Странная штука эта пандемия. Вроде, вирус еще не побежден, а итоги его «деятельности» уже подводим. Среди наиболее значимых — в России уволен каждый пятый работник и значительное падение доходов зафиксировано опять же у каждого пятого. В центре столицы пустует 11,5% помещений для магазинов и ресторанов. Что касается личных трат, то, согласно исследованию МКБ, мы все чаще предпочитаем покупки в секонд-хенде, количество покупок в обычных магазинах составило в первом полугодии 57% от прошлогоднего показателя. Тем не менее, налогов заплатили больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Пандемия научила не только работать на удаленке и экономить, но и готовить блюда из всего, что есть под рукой. Сегодня предлагаю рецепт мини-пиццы. Нам понадобится любое слоеное тесто, щепотка муки, соус (майонез с кетчупом, либо просто кетчуп), помидоры, шампиньоны, салями, сыр, маслины. Немного припыляем стол мукой и раскатываем тесто толщиной примерно 0,5 мм, вырезаем из него круглую форму любого размера (легче всего просто «обвести» ножом тарелку). Перекладываем тесто на заранее выстланный фольгой или пекарской бумагой противень. Смазываем мини-пиццы соусом. Выкладываем на пиццу начинку — в любых пропорциях, как больше нравится (главное чтобы сыра было много, м-м-м...). Ставим в заранее разогретую до 180? духовку на 20-25 минут. Готово!

Теперь можно перейти и к финансовым новостям.

Коронавирус: вокруг и около

— Снова история про субсидию. Люди получили, а потом испугались, поскольку деятельность не ведут. Хотят вернуть

— В период пандемии 30% МСП подключили онлайн-платежи

— Путин поддержал идею по новым мерам защиты граждан, лишившихся вкладов

— Глава Минздрава назвал маловероятным возврат к нормальной жизни до февраля. И сказал носить маски на улице. А на даче можно не носить

— При карантине сложности с работой были чаще у секретарей, финансистов и бухгалтеров

— Где сотрудники 65 все еще могут сидеть на карантинном больничном: перечень регионов

Спасение утопающих...

— Срок действия налоговых каникул для ИП предлагают продлить

— Занятые на общественных работах безработные сохранят право на получение пособия

— Правительство выделит 13,5 млрд на пособия по безработице. И 5 млрд на отпускные медикам

— Безработные будут получать увеличенные пособия до конца лета

— Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали

— Принят закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

— Бизнес с ОКВЭД 46 по торговле промтоварами хочет попасть в список пострадавших

— Рекламную деятельность просят включить в пострадавшие отрасли

— Тестирование работников на COVID-19 уменьшает базу по налогу на прибыль

Новости из ИФНС

— Получить электронную подпись для ИП и коммерческих компаний с 1 января можно будет в ФНС

— При определении резидентства в целях НДФЛ критерий «центр жизненных интересов» не применяется

— ФНС рассказала о мерах поддержки пострадавших от пандемии владельцев налогооблагаемого имущества

— Всем физлицам присваивается ИНН. И это не противоречит Конституции

Спрашивали — отвечаем...

— Сотрудник взял отгулы за сверхурочную работу и заболел: как оплачивается больничный

— Компании нужно минимизировать затраты, чтобы переждать кризис. Что делать?

— В Системе быстрых платежей появился новый сервис pull-переводов. Что это такое?

— Отказ в регистрации ООО из-за отсутствия согласия собственника квартиры. Это законно?

— Налоговики возобновляют проверки, ЦБ начнет отзывы лицензий у банков. Что еще вернулось с началом июля?

— Может ли работодатель сам приостановить взыскание по исполнительному листу?

— ПФР утверждает, что не сдана СЗВ-М. А она сдана. Стоит им отвечать, или проигнорировать?

— Налоговики приостановили смену адреса. Что делать?

Внимание!

— С 19 июня больничные из МРОТ рассчитываются с применением РК

— Госдума приняла закон о порядке контроля операций с денежными средствами

— С 1 июля вернувшиеся из заграницы по-другому оформляют больничные листы на карантин

— Налоговые инспекции возобновляют прием без предварительной записи

— Зарплату иностранным работникам нельзя выплачивать наличными деньгами

— Форму РСВ-1 можно будет сдавать через МФЦ

— С 1 июля продавцы обуви и лекарств не могут применять ЕНВД

— Продукты с заменителем молочного жира теперь облагаются НДС по ставке 10%

— С дистанционным бухгалтером надо проводить инструктаж по охране труда. Можно электронно

— Налоговики присылают перерасчет по патенту без учета оплат. Будьте внимательны

— Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Узнайте, как...

— курьеру оформить продажу маркированных лекарств

Не может не радовать!

— С 1 июня минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличилось. Для всех

— 99 % заявителей уже получили повторно по 10 000 на детей до 16 лет

— Банкам запретят блокировать счета без объяснения причин

УУППССС...

— Имущественный вычет по НДФЛ предложили увеличить в 2 раза — до 4 млн. рублей

— Кабмин поддержал предложение о возмещении расходов на выплату зарплаты. Но предприятиям все равно ничего не дадут

— Росавиация продлила запрет на международные перелеты. До 1 августа

— В России могут закрыться до трети детских лагерей

А что? А вдруг?

— Предлагают малоимущие семьи освободить от оплаты детсадов

— Квоты госзакупок у малого бизнеса могут увеличить в 2 раза — до 30 %

Понемногу о разном...

— Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться поэтапно в 2021 году

— Нотариусы будут направлять в ФНС сведения о наследстве и дарении по новым формам

— При посещении офиса удаленный бухгалтер должен получать суточные

— Перерасчет налога на имущество ИП может быть сделан не более чем за 3 года

— Реализация под 0 % НДС участниками ВЭД перестанет быть налоговой тайной

— Для банков утверждены новые формы сообщений об открытии и закрытии счетов

— Кипр предложил России внести изменения в новый вариант налогового соглашения

— Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря

— Обновят правила выплаты пособия по уходу за ребенком

О как!

— Главбухи — самая оплачиваемая профессия на удаленке

— Сотрудника, «застрявшего» за границей из-за невозможности вылета, нельзя уволить за прогул

— России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

— Крупный бизнес не очень стремится удержаться в «системообразующем перечне». Толку от него мало

— Налоговики прислали требование из-за того, что зарплата работников ниже 237 тыс. рублей

— Повышенную пенсию предлагают платить не с 80, а с 75 лет

Без комментариев

— 85,7 тысяч для семьи из трех человек назвали достаточной суммой для «нормальной жизни». В среднем

— Налоговый маневр для IT-отрасли компенсируют возвращением с 2021 года НДС на продажу ПО

— Как малый и средний бизнес выходит из пандемии. Интересное исследование

— Интересные цифры по рынку кредитования граждан во время коронакризиса

— Провайдеры посчитали потери от бесплатного доступа к социально значимым сайтам

До чего дошел прогресс!

— Путин поручил проработать возможность электронного документооборота между работниками и работодателями через портал Госуслуг

— Теперь по системе быстрых платежей можно переводить деньги и от компаний

— Суд отказался включать в обвинение ущерб в биткоинах

— Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых инновациях

Не наступаем на чужие грабли

— К директору компании пришли сразу из четырех ведомств. Бюджет недосчитался 163 миллиона

— Налоги утаивают в самых разных отраслях. И строители, и нефтяники, и даже медовары