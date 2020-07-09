«Ночной бухгалтер». С серыми зарплатами будут бороться европейскими методами?

Меры, которые сейчас есть, являются недостаточными для комплексного решения проблемы серых зарплат.

50 оттенков

Наша власть не любит радужные цвета, приемлемые во многих странах мира, но в борьбе с серыми зарплатами будет опираться именно на мировой опыт. Финансовая ветка Совета Федерации взбудоражилась затертой до дыр темой зарплаты в конвертах. Тут и вирус обострил проблему, и работодатели давно обнаглели. Сейчас соберут экспертов, которые придумают для вас новые штрафы с европейскими тарифами. Пошло, как в дурном кино.

Маски-шоу

Про маски. С 13 июля в столице снимается обязательный масочный режим на улице. Отменят и другие ограничения.

Про шоу. Обзор самых любопытных, с точки зрения бизнеса, изменений в Конституцию, и прогноз – как они отразятся на нем в будущем.

Кратко

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