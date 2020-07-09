«Ночной бухгалтер». С серыми зарплатами будут бороться европейскими методами?

В самом деле... Извините, понесло меня куда-то. Разошелся после самоизоляции )))) Полностью согла...
Ага, причем сразу вся? ))
Хотелось бы понимания- откуда серая наличка для серых зарплат...сдается мне, что эти "сенаторы" с...
Так можно закрыть Ип и получить три раза по МРОТ в ЦЗН а потом и 100000 руб. на начало бизнеса....
А в какой отрасли подобные предприятий?
А у нас наоборот, военных предпенсионеров везде с распростёртыми объятиями...
Вы о чем вообще? я об организации отдыха и отношения к отдыхающим в определенных регионах. Причем...
мне Греция по сервису не понравилась, такой же совок. (давно правда была там)...
Что вообще за слово-то такое - "курорт"? И какой смысл в него вкладывается населением? Любая точк...
По своему опыту скажу, что видимо в Турции и в Греции какие-то другие люди - есть. И даже за боле...
у вас нет умений ничего сворачивать и ни на какое IPO вы не выйдете, просто не дано, вы это не ум...
У нас не только карантина, у нас и вируса в апреле не было - совсем не было, ноль случаев заболев...
Наверное стоит спрашивать с тех кто вас это "спустил"? Мне вот было бы интересно почему именно та...
Хуже не это... Хуже - когда людей предпенсионного возраста практически нельзя уволить. Что очень ...
А к организаторам парада 24/06 претензий нет? И "голосования" 25/06 - 01/07?...
а зачем Вам отпрашиваться? они у Вас в каком классе?
Многое автоматизировано и первичкой занимаются менеджеры и кладовщики, только проверяй. Но повтор...
Рассадник короны, чуть ли не друг на друге сидят...Имхо, если в ту сторону смотреть, то не раньше...
В нашей школе линейки только для первоклашек. И уже давно. Мои дети терпеть не могут эти линейки....
Всё бы ничего, но повышение пенсионного возраста - даже и не решение. Геноцид, практически....
Работают, но это точно больше 100тр
Основная мысль - нигде не надо ждать никакого сервиса. У меня всегда в машине палатка, на всякий ...
Пандемия - прикрытие для топ-менеджеров "Почты России", прежде всего г-на Акимова.Просто они пыт...
меня вот другая фраза удивила, так что действительно.... "по колено в шоке". Из статьиа вот тут т...
Ну наконец-то хоть кто-то написал!!! Пожалуйста пусть весь этот ужас закончится.......
то есть с отменой линеек отпал весь смысл в рожании?то есть до этого года Вы рожали ради линейки?...
в 1-м классе ты ещё не понимаешь ничего. Тебя мама привела и поставила, а других вариантов куда м...
Ой как мы за вас рады!Я правильно понимаю, что вы признаете боле низкий уровень сервиса, неоправд...
И все же интересно: на какую позицию после 6 месяцев обучения может претендовать "выпускник"? Сам...
Ну как добраться до РБ - это самая неинтересная часть. Хочется услышать что же потом....