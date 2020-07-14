«Ночной бухгалтер». Новый закон о контроле наличных. Роструд объявил счастливчиков, которых ждут трудовые проверки

Да, сам он не накроется. Правда, он может прекратить выдачу денег со счетов/вкладов - что он уже ...
ну вы хрен то не путайте с трамвайной ручкой, за кондитеров взялись! может еще за бабулек с пучко...
а откуда у вас тогда настолько обширные знания по поводу работы банка? Я, к примеру, знаю работу ...
Получаю пенсию на счет в другом банке. Счет оформлен "с подачи" информации (рекламы), которую я п...
Классно. Горжусь Клерком )
Подскажите, пожалуйста, как теперь подавать корректировку: За 1 квартал подали на работника сведе...
Причем тут работа с банками? Мы обсуждаем обслуживание граждан....
Куда туда? Почта банк опоздал немного, но может и наверстать еще, потому что Сбера на почте нет, ...
а вы точно с банками работали? По тому же валютному контролю многие банки позвонят и напомнят и п...
в центре Москвы надо давать? с водой, евроремонтом и джакузи! и бесплатно (ключевое слово), а бол...
Так жалуйтесь на это. И потом, вон на почте сидел исключительно Почта-банк, и что теперь? Туда то...
Например, использует свой админ ресурс. Когда сидят агенты Сбера в отделении пенс. фонда, другие ...
Я поняла, просто это так мило упрекать кого-то в ошибках, написав упрёк с ошибками)) милота же))...
А какой банк не стучит и нарушает закон? :)
Угу, вот и ключевые слова. Каким образом Сбер ограничивает конкуренцию, расскажите?...
это только если в областных городах, в мелких городишках вряд ли кто заплатит более 20-25 тыс за ...
Поймите, цена на товары в магазине зависит не совсем от размера наценки. То есть может зависеть о...
и отдельного водителя для неё.
я на удаленке, зп к сожалению на 50 % снизили. Решу свои проблемы и вернусь в офлайн при условии ...
Я вам ранее писала выдержку из приказа ФАС. В нем установлены критерии, по которым признается дом...
Зависит от магазина. У нас рядом с домом два магазина: 5ка и подвальный магазин. Причем оба уже д...
Зрите ширше. ))Во всем мире идет передел. Это глобальное явление и Россия лишь часть, при чем воо...
Дни когда переходишь с усн на нпд, то потом заставят платит взносы в страховую за месяц?...
Мои дети очень удивились, что на вилке, ложке цена написана :)...
Я многолетний клиент, и как юрик и как физик. И что? Вы кроме рко и движений по карте какими услу...
Вот когда начинаются конспирологические теории, у меня возникает только один вопрос - вы правда в...
Вот уж действительно, даже если бы не было коронавриуса, его следовало бы при...
На каком основании вы убираете доход в бухучете? Субсидия - это вне всяких сомнений доход. То, чт...
Банк-лидер и банк-монополист - два разных понятия.Вы же сами и привели данные, показывающие, что ...
Не, за 3,5 млрд долларов нельзя наказывать - это "Аллах дает"....
да уже одумались они (власть). С 2021 удостоверения пенсионерам вернут. ...
Для получения субсидий необходимо предоставить заявление по форме, приведенной в Поста...
У нас как не пускали к себе, так и не пускают.
Новые, это какие? Новее не нашла. Не буду вам делать выборку с конкретными ссылками, просто сравн...
все правильно ,главный бухгалтер конечно учится каждый день чему то новому. Но зачастую у собстве...