Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новый закон о контроле наличных. Роструд объявил счастливчиков, которых ждут трудовые проверки

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Роструд определил перечни юрлиц и ИП, деятельность которых отнесена к категории высокого и значительного риска. А Путин усилил контроль наличных.

Меньше кэша 

Подписан закон № 208-ФЗ, уточняющий список контролируемых операций с наличными.

Усилен контроль за операциями на сумму от 600 тысяч рублей и введен для почтовых переводов от 100 тыс. рублей

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Список работодателей, которых ждет трудовая проверка (по регионам). 

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Кстати, возобновляются и налоговые проверки. Что в них нового?

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