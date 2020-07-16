«Ночной бухгалтер». Административные штрафы за нарушения по ККТ отменят

Из статьи 14.5. КоАП будут убраны пункты 2-15, касающиеся нарушений в сфере ККТ.

Делили-пилили

Висели в КоАП штрафы за нарушения в кассовых правилах, никому не мешали.

Но в жизни и законах всегда должно что-то меняться. Теперь штрафы из административного кодекса вырежут и впишут в Налоговый. А там, глядишь, может и тарифы по ним пересмотрят.

Вот, как наша ФНС, умеючи, перетягивает на себя все больше одеяла.

Еще поправочки в НК: порог для налогового резидентства снизят до 90 дней.

Все, что вам нужно знать про последние поправки в НК.

Хочется, но колется

ФНС запустила сервис для заявок на субсидию для профилактики коронавируса. Наши читатели пишут, что работает он некорректно.

При этом пострадавшие не без оснований боятся льгот от государства. Думают, что потом спросят по полной.

Каждый квартал – новый аврал? Значительную часть времени работы бухгалтера забирают рутинные операции с документами: перебивать текст с бумаги и сканов в учетные системы;

перепроверять данные;

выверять ошибки. Эту реальность можно изменить с помощью ИТ! Узнайте как на бесплатном онлайн-митапе 30 июля: эксперты расскажут об инструментах и выгодах автоматизации типовых операций как для бухгалтеров, так и для бизнеса в целом. Разберем успешные кейсы из разных отраслей. Зарегистрироваться

Про другие ведомства

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