«Ночной бухгалтер». Вылезают первые косяки электронных трудовых книжек. Просыпается зверский аппетит на налоговые сборы

Люди начали обнаруживать трудоустройство в неизвестных фирмах.

Я тут при чем?

Пока иностранные корабли бороздят просторы вселенной, мы не можем добиться порядка в электронных сервисах.

Человек перешел на электронную трудовую. А потом случайно выяснил, что работает в неизвестной ему компании.

Он – в Роструд. А тот? А тот умывает руки: подайте заявление работодателю, а тот пусть обращается в ПФР. Это нормально? Чужие ошибки опять и снова предлагают исправлять пострадавшим и бухгалтерам...

Полный бак

Минфин планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня 99% в 2024 году. Нет-нет, проверки не будут агрессивными. Взимать и контролировать будут также легко и непринужденно, как сейчас.

Еще несмешное. ИП досчитали налоги из-за фиктивной смены регистрации ради пониженной ставки налога. Инспекция не сразу это обнаруживает, но все-таки схема дает сбой.

К вопросу о том, могут ли налоговики совать нос в ваш бизнес.

Ак Барс Банк снизил комиссию за эквайринг до 1% При подаче заявления на открытие расчетного счета по тарифу «Один момент» до конца 2020 года, клиент банка получает возможность подключиться к эквайрингу с комиссией 1% на весь срок действия договора. По тарифному плану «Один момент» клиенты платят всего 1% от зачислений на расчетный счет, могут бесплатно совершать межбанковские платежи, переводить на счета физлиц до 6 млн рублей в месяц, а также снимать наличные – до 50 тыс рублей в день. Открыть расчетный счет в Ак Барс Банке можно без визита в офис.

Выражайтесь яснее

Разбираем пару мудреных словечек из теории бухучета: «Что такое пермутации и модификации в бухгалтерском учете?».

Прошли времена, когда ходатайства ответчиков об уменьшении размера неустойки в 2-3 раза суд удовлетворял на ура. Какими выражениями теперь мотивировать?

Выразились на тему налогового маневра: какими будут льготы для IT-компаний.

Ваша ясная как июльское утро редакция