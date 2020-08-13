«Ночной бухгалтер». В отчетность вводят код ВИРУС. Будут отмечать переболевших?

Вирус — наверное, самое популярное слово 2020 года. Поэтому от сегодняшних новостей у нас сначала в глазах зарябило. О какой новой напасти идет речь?
Новый код до октября
В новом варианте поправок к форме СЗВ-СТАЖ предусмотрены дополнительные коды. В их числе — код ВИРУС. Он будет применяться для медиков, которые работали с коронавирусными пациентами. Действовать он будет до 30 сентября 2020 года.
Кроме того, из-за введения льготных тарифов страховых взносов пропишут коды категорий застрахованных лиц, которые бухгалтеры уже указывали в РСВ за полугодие. Это «МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ».
Тысяча и один способ сэкономить
Большая часть предприятий уже вернулась к нормальной жизни, но вот итоги нерабочего времени оказались весьма грустными. Более половины московских предприятий, например, были вынуждены уволить своих сотрудников, а 22% из них — больше чем полштата.
Экономит российский бизнес и в лучшие времена, а сейчас — тем более. Как вариант — на страховых взносах, применяя по ним нулевую ставку. Но не отразится ли это на пенсиях сотрудников в будущем?
Отдельная история — расходы на маркировку товаров. Процесс-то не остановился, поэтому мы на «Клерке» продолжаем разбираться в его сложностях с помощью небольших обзоров.
Но есть и хорошие новости
Первый раз за последние 11 месяцев цены в России не росли в течение целой недели. Об этом сообщил Росстат, заявив, что с 3 по 11 августа цены снижались на (целых!) 0,1 процента.
А еще инициаторы ждут от правительства отзыва по новой инициативе — не облагать НДФЛ премии победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников. После такого нам аж самим захотелось в ней поучаствовать.
Но если олимпиады — всё-таки школьное мероприятие, то авторский вебинар Аркадия Брызгалина «Судебная практика по налоговым спорам 2020 года» — вполне себе взрослое.
В программе:
- Судебная практика по налогам: последние нормативные, статистические и кадровые новости;
- О новых подходах арбитражных судов при рассмотрении налоговых споров;
- Наступила ли «налоговая весна — 2000»?
- Судебная практика по налоговым спорам для малого бизнеса и инвесторов (анализ знаковых дел 2019 и 2020 гг.)
- и многое другое.
Не пропустите! 18 августа, в 10:00 (время московское). Стоимость 5 000 р. Узнать чуть больше можно здесь.