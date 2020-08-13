«Ночной бухгалтер». В отчетность вводят код ВИРУС. Будут отмечать переболевших?

Вирус — наверное, самое популярное слово 2020 года. Поэтому от сегодняшних новостей у нас сначала в глазах зарябило. О какой новой напасти идет речь?

Новый код до октября

В новом варианте поправок к форме СЗВ-СТАЖ предусмотрены дополнительные коды. В их числе — код ВИРУС. Он будет применяться для медиков, которые работали с коронавирусными пациентами. Действовать он будет до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, из-за введения льготных тарифов страховых взносов пропишут коды категорий застрахованных лиц, которые бухгалтеры уже указывали в РСВ за полугодие. Это «МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ».

Тысяча и один способ сэкономить

Большая часть предприятий уже вернулась к нормальной жизни, но вот итоги нерабочего времени оказались весьма грустными. Более половины московских предприятий, например, были вынуждены уволить своих сотрудников, а 22% из них — больше чем полштата.

Экономит российский бизнес и в лучшие времена, а сейчас — тем более. Как вариант — на страховых взносах, применяя по ним нулевую ставку. Но не отразится ли это на пенсиях сотрудников в будущем?

Отдельная история — расходы на маркировку товаров. Процесс-то не остановился, поэтому мы на «Клерке» продолжаем разбираться в его сложностях с помощью небольших обзоров.

Но есть и хорошие новости

Первый раз за последние 11 месяцев цены в России не росли в течение целой недели. Об этом сообщил Росстат, заявив, что с 3 по 11 августа цены снижались на (целых!) 0,1 процента.

А еще инициаторы ждут от правительства отзыва по новой инициативе — не облагать НДФЛ премии победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников. После такого нам аж самим захотелось в ней поучаствовать.