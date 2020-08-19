Правила заполнения отчета СЗВ-ТД: нюансы, примеры

Ох, уж этот отчёт СЗВ-ТД! С ним достаточно мучений испытали с начала года все бухгалтеры организаций и индивидуальных предпринимателей без исключения, у кого есть сведения, чтобы заполнить форму.
Учитывая, что отчет ежемесячный и сдается до 15 го числа каждый месяц с начала этого года, многие столкнулись с проблемой, что начали путаться в ошибках и исправлении сведений, упуская при подаче данные по тому или другому сотруднику. В этой статье вы найдёте основные практические советы, чтобы избежать целого ряда ошибок.
Кто сдаёт и кто освобожден от сдачи формы СЗВ-ТД
Для начала разберемся, когда СЗВ-ТД сдавать не нужно:
по гендиректору, если он единственный учредитель, сдавать сведения не нужно (письмо 24.03.2020 N 14-2/В-293);
если нет трудоустроенных сотрудников в вашей организации;
если по вашим сотрудникам не происходило кадровых изменений (увольнений, приема на работу, перемещений в должности или по подразделениям, перехода на электронную трудовую книжку, совмещения внутри организации и т.д). Как бы сказал любой бухгалтер: если никаких движений сведений по сотруднику не было;
нулевой отчёт СЗВ-ТД не сдается;
по сотрудникам, с которыми отношения регулируются ГПД, сведения в отчет включать не нужно.