Правила заполнения отчета СЗВ-ТД: нюансы, примеры

7) На деле часто происходит, что мы сначала формируем отчет, а потом подгоняем документы под сданные сведения. СЗВ-ТД — как раз тот отчёт, где такое положение дел может вызвать путаницу и череду ошибок. Наведите порядок в кадровых документах, и проверьте последовательность оформления их ещё раз.

8) Очень часто ставится дата подачи заявления о переходе на электронные трудовые книжки раньше января 2020 года, из-за того, что при переходе многие поспешили собрать сведения с сотрудников.

Проверьте этот момент: закон вступил в силу с января.

Дата ставится ДД.ММ.ГГ. Корректно нужно отобразить СНИЛС, ИНН сотрудника. Сведения о должности, квалификации, специальности указываются в соответствии со штатным расписанием. А подразделение, в котором работает сотрудник, указывается, только если оно прописано в трудовом договоре.

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11) Не указывается период в первых 3ех столбцах отчета, в которых происходили изменения по сотруднику, а указывается дата приказа об этом изменении.

Ошибки в частных ситуациях

При приеме или переводе сотрудника

Кроме строки о приеме с указанием даты приказа нужно заполнить последнюю запись из трудовой книжки. Принимаете на работу в феврале 2020, значит отдельной строкой вносите последнюю запись из трудовой книжки об увольнении, даже если она сделана аж год назад, но вашей организацией.

Обратите внимание, что графа «код выполняемой функции» не заполняется в этом году, будет заполняться с 2021, да и то в случае, если ваша организация примет общие стандарты квалификации.

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Чтобы скорректировать ошибочно поданные сведения по сотруднику

Для отмены сведений нужно в отчёте поставить сначала ранее указанную дату, потом правильную дату заявления и в графе признак отмены «X». Для исправления ошибочной даты заявления просто укажите верную дату, но сначала отмените строкой ранее поданную. Отменяем в одну строку, исправляем в две (сначала отменяем потом вносим верную дату).

Прием на работу после увольнения от другой организации

В отчете нужно указать одной строкой только прием, сведения по увольнению отразит организация, которая уволила этого сотрудника.

Прием сотрудника по совместительству

Нужно обязательно подать сведения по этому сотруднику отдельной строкой, причем в графе 4 указать пометку «совместитель».

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А вот отметки про заявления в отчёте над табличной частью заполнять не нужно, так его трудовая книжка и сведения по ней отражает работодатель по основному месту работы.

Увольнение сотрудника

Так как сведения подаются не в первый раз заполнять нужно одну строку без дополнительных сведений о последнем перемещении.

Запрет занимать должность

Сведения подаются в отчете вместе с увольнением сотрудника отдельной строкой с указанием основания, срока и документа запрета.

Переименована ваша организация

В этом случае сведения сдаются по всем сотрудникам, потому что по сути это как бы перевод из одной организации в другую с пометкой в графе 3 «Переименование». Если сведения по сотруднику при переименовании подаются первый раз, то вначале надо указать последние изменения по сотруднику на 01.01.2020.

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В общем, при сдаче и заполнении отчёте СЗВ-ТД руководствуйтесь принципом последовательности заполнения сведений по каждому сотруднику, соблюдением порядка дат документов, а также верным отображением цифр в отчете. Тогда и ошибок, и корректировки сведений не будет. Удачной сдачи СЗВ-ТД!