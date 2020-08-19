«Ночной бухгалтер». Сказка: о движении денег на счетах теперь пояснять в Главном управлении ФНС

Получение B2B платежей из-за рубежа и $250 в подарок!

Payoneer предоставляет реквизиты валютных счетов в банках США, ЕС и Англии для получения банковских переводов от иностранных клиентов. Реквизиты на имя вашей компании, их можно использовать в инвойсе и контракте, а клиенты смогут платить вам местным переводом их страны.

На Payoneer вы также можете получать международные B2B платежи по банковским картам и выплаты от таких площадок, как Upwork, Fiverr, Amazon и сотни других. Полученные средства можно вывести на рублевый или валютный банковский счет вашей компании или ее собственников.