«Ночной бухгалтер». Сказка: о движении денег на счетах теперь пояснять в Главном управлении ФНС

Просят явиться в Главное управление ФНС России для дачи показаний по движению денежных средств.
Не ходите дети в Африку гулятьНалоговики столько пишут, что не их письмо «от них» легко принять всерьез. У мошенников очередное обострение: бухгалтеров массово закидали рассылками составить очередной электронный отчет, а также явиться в несуществующее доселе Главное управление ФНС. Не сомневаемся, вы знаете, что делать с такими писульками.
Стереть и забытьКак вариант, бесконтактным термометром. Есть люди, которые верят: аппарат опасен, он стирает память.
Эх, и вправду бы это работало. Можно было бы отфильтровать и удалить весь опыт общения с налоговиками через ЛК. Ибо, очередные проблемы в личном кабинете ИП.