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«Ночной бухгалтер». Сказка: о движении денег на счетах теперь пояснять в Главном управлении ФНС

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Просят явиться в Главное управление ФНС России для дачи показаний по движению денежных средств.

Не ходите дети в Африку гулять

Налоговики столько пишут, что не их письмо «от них» легко принять всерьез. У мошенников очередное обострение: бухгалтеров массово закидали рассылками составить очередной электронный отчет, а также явиться в несуществующее доселе Главное управление ФНС. Не сомневаемся, вы знаете, что делать с такими писульками. 

Стереть и забыть

Как вариант, бесконтактным термометром. Есть люди, которые верят: аппарат опасен, он стирает память.

Эх, и вправду бы это работало. Можно было бы отфильтровать и удалить весь опыт общения с налоговиками через ЛК. Ибо, очередные проблемы в личном кабинете ИП.

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Продолжение сказки 

И раз уж мы с нее начали, продолжим про невероятное:

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Или напротив: Понятый и легкий УСН. Ха-ха. Вот топ-5 ошибок при расчете налога.

Ну и со сказочным зачином: Пойди туда — не знаю куда, проанализируй то — не знаю что. История менеджера проектов (бывшего бухгалтера) Константина про бывшую жену и гугл поиск.

Ваша проживет долго и счастливо редакция

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