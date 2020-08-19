Топ-5 бухгалтерских ошибок при расчёте УСН

Обобщили статистику обращений клиентов и выделили пять самых распространённых ошибок, которые допускают организации и ИП на упрощённой системе налогообложения. Не наступите на эти грабли!

1. Выписывать покупателю счёт-фактуру с НДС

Применение УСН освобождает от уплаты НДС. Но некоторые клиенты настаивают на том, чтобы им выставили счёт-фактуру с выделенной суммой НДС. Предприниматели, дабы не терять заказчиков, идут им навстречу и выполняют просьбу.

Такая уступка обернется расходами и для продавца на УСН, и для его клиента.

Выставив счёт-фактуру и выделив в расчётных документах сумму НДС, предприниматель становится обязанным в дополнение к налогу по УСН оплатить в бюджет еще и НДС, который он выставил покупателю. А потом придется подать в ИФНС декларацию по НДС.

Стремление покупателя получить счёт-фактуру обусловлено его желанием предъявить этот налог к вычету. Однако такой вычет может не пройти проверку ИФНС. Казалось бы, у покупателя есть основания для вычета, ведь упрощенец заплатит выделенную сумму НДС в бюджет. Однако налоговые органы проявляют в этом вопросе упрямство и не соглашаются с такими вычетами. А суды выносят решения как в пользу налогоплательщиков, так и в пользу налоговых органов.

Чтобы избежать этих неприятностей, запомните железное правило: при выставлении закрывающих документов предприниматель на УСН не должен выставлять счета-фактуры, а в актах и накладных не должен выделять НДС. В крайнем случае можно выставить счёт-фактуру, но важно, чтобы в ней была отметка «без НДС».

2. Платить налог с любых поступлений денег

Предприниматель на УСН не все поступления денег должен отражать как доход. Получение займов или пополнение расчётного счета личными деньгами — это не доход. Финансовая помощь от учредителя, владеющего более 50% уставного капитала, — тоже. Такие поступления не влияют на расчёт налога по УСН. Отражение их в составе доходов приведёт к переплате налога.

3. Неправильно считать курсовые разницы по валютной выручке

При получении валютной выручки валюта сначала поступает на транзитный счёт, а затем с него либо переводится на текущий валютный счёт, либо конвертируется и зачисляется на рублёвый расчётный счет. Для расчёта налога по УСН валютная выручка включается в состав доходов по официальному курсу Центробанка на день первоначального получения денег от клиента. То есть на дату зачисления валюты на транзитный счёт.

В дальнейшем по этой валюте могут возникать курсовые разницы. Это происходит в двух случаях: при пересчёте остатка на валютном счёте в связи с изменением официального курса и при продаже валюты. Налоговые последствия будут различны.

Если валюта просто хранится на валютном счёте, курсовые разницы от её пересчёта на УСН не влияют. Если учесть в доходах положительную курсовую разницу при росте курса валюты, налог будет завышен. Если учесть отрицательную — занижен.

Для определения курсовой разницы при продаже валюты нужно рассчитать разность между курсом продажи банка и курсом Центробанка на дату операции. Эта разность умножается на сумму проданной валюты. Если разница положительная (курс продажи больше курса ЦБ), она учитывается при расчёте УСН как доход. Отрицательная разница на УСН не влияет.

Если не учесть в доходах положительную курсовую разницу или учесть отрицательную, налог будет занижен.

4. Принимать к расчёту любые оплаченные расходы

При применении УСН доходы попадают под налогообложение в момент поступления денег от клиентов. Из этого многие предприниматели делают вывод, что и для признания расходов при применении УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» достаточно факта их оплаты. Но это не так.

Для уменьшения доходов при расчёте УСН в отношении расходов должно единовременно выполняться пять условий.

Расход должен быть оплачен. По платежу должны быть оформлены закрывающие документы (акт, накладная или универсальный передаточный документ). Расход должен быть экономически оправдан. Расход должен быть предусмотрен закрытым перечнем, приведённым в статье 346.16 НК РФ. В отношении товаров, закупленных для перепродажи, дополнительное условие — расходы по ним признаются только после факта реализации покупателю.

Если какое-то из этих условий не соблюдено, расход при расчёте налога не принимается, из-за чего будет доначислен налог, пени и штраф.

5. Не платить авансовые платежи по налогу

Несмотря на то, что декларация по УСН сдаётся только по итогам года, налог в обязательном порядке уплачивается ежеквартальными авансовыми платежами. Срок их оплаты — до 25 числа месяца, следующего за очередным кварталом.

Если аванс по налогу не заплатить или перечислить с опозданием, налоговая инспекция начислит пени. Они рассчитываются как 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки платежа. Начиная с 31-го дня просрочки пени платятся по повышенной ставке — уже из расчёта 1/150 от ставки рефинансирования.

Не платить авансовые платежи по УСН можно только в двух случаях:

В отчётном квартале не было получено доходов. При уплате налога с разницы между доходами и расходами, сумма расходов оказалась больше.

В последнем случае платится минимальный налог. Однако он уплачивается лишь по итогам года. Квартальные авансовые платежи по минимальному налогу законодательством не предусмотрены. Поэтому если по итогам квартала фирма потерпела убытки, платёж в бюджет по итогам такого квартала можно пропустить.