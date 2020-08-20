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«Ночной бухгалтер». Опять отменяют налог, который отменяют каждый месяц

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Автор проекта пишет, что ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога.

Никогда такого не было, и вот опять

Не дает покоя богатым депутатам транспортный налог. Очередной слуга народа подал в Госдуму проект о его отмене.

Даже для самых юных сотрудников редакции эта новость – с бородой, не трогает, не радует и уже даже не смешит. 

А вот эта шокирует: Навальный в коме

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Новый порядок (*со старыми правилами). С 30 августа заработает другой приказ ФНС об обмене электронными документами. Что про него надо знать

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Задачки на сравнение

  1. Штат своих VS аутсорс (про будущее бухгалтерии в ближайшие пять лет);
  2. ЭЦП-2020 VS ЭЦП-2021 (порядок получения электронных подписей изменился и еще изменится);
  3. Лизинг VS кредит (отличия друг от друга, плюсы и минусы, что выгоднее юрлицу). 

Ваша несравненная (о, как) редакция

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