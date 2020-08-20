«Ночной бухгалтер». Опять отменяют налог, который отменяют каждый месяц

Автор проекта пишет, что ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога.
Никогда такого не было, и вот опять
Не дает покоя богатым депутатам транспортный налог. Очередной слуга народа подал в Госдуму проект о его отмене.
Даже для самых юных сотрудников редакции эта новость – с бородой, не трогает, не радует и уже даже не смешит.
А вот эта шокирует: Навальный в коме.
Налоговые акции
Сделай три переплаты и верни одну в подарок.
Новый порядок (*со старыми правилами). С 30 августа заработает другой приказ ФНС об обмене электронными документами. Что про него надо знать.
Хотите вернуть затраты на развитие бизнеса?
Правительство Москвы принимает заявки на субсидии:
• на экспорт;
• на продвижение товаров и услуг на маркетплейсах;
• за использование сервисов доставки еды;
• за обучение сотрудников;
• за участие в выставках;
• для франчайзи;
• на оборудование для резидентов технопарков и МИК;
• для социальных предпринимателей;
• для сферы образования и досуга.
Задачки на сравнение
- Штат своих VS аутсорс (про будущее бухгалтерии в ближайшие пять лет);
- ЭЦП-2020 VS ЭЦП-2021 (порядок получения электронных подписей изменился и еще изменится);
- Лизинг VS кредит (отличия друг от друга, плюсы и минусы, что выгоднее юрлицу).
Ваша несравненная (о, как) редакция