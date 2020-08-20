Почему аутсорсинг — это будущее бухгалтерии в ближайшие пять лет?

Если вам кажется, что аутсорсинг не развивается или теряет актуальность, то вы глубоко заблуждаетесь.

По данным аналитиков, из-за внедрения автоматизации, перехода на ЭДО и прочих прогрессивных технологий в первую очередь востребованными становятся профессионалы, способные адаптироваться к новым условиям. А спрос на бухгалтерское обслуживание только растет. Почему — давайте разберемся.

Многозадачность

Чем ценен бухгалтерский аутсорсинг — он предлагает не просто конкретные услуги (подготовка и обработка первички, отправка отчетности). Все это банально и этим рынок уже наелся до отвала. Нет. Аутсорсинг — это сразу комплекс услуг и аналитика — анализ деятельности, оптимизация налогообложения, организация документооборота и перевод части процессов в автоматизированный режим при помощи специалистов.

Есть, конечно, узкоспециализированные аутсорсеры, которые сосредоточены только на бухгалтерском и налоговом учете как таковом. У них также есть преимущество — они знают об этом все! Какая бы ситуация не возникла в организации или у предпринимателя они способны предложить оптимальное решение или даже несколько и просчитать все риски и выгоды. Способен ли на это каждый рядовой бухгалтер? Ответ — нет.

Знаете ли вы, что на обслуживание к аутсорсерам уходят даже крупные корпорации и государственные структуры? Это намного удобнее и дешевле, чем поддерживать раздутый штат, для которого еще нужно организовать рабочие места и вкладывать средства в содержание.

Профессионализм

Искушенный владелец аутсорсинговой компании не позволит себе нанять специалистов со средними способностями даже на ввод первички. Чтобы аутсорсинг работал как часы, лучше потратиться на хороший сервис для распознавания и ввода документов, а на место трех-четырех «рядовых» посадить одного профи, который отследит правильность ввода, исправит, если нужно, проводки или номенклатуру, но зато сделает это на 100% правильно.

Т.е. еще один критерий, который отличает качественный бухгалтерский аутсорсинг — в него отбирают только профессионалов. К вам наверняка приходили клиенты, которые говорили — «мы наняли бухгалтера, но потом оказалось, что часть отчетов не сдана, а платежи не проводились». Потому что не было контроля и отсутствовало понимание — какими качествами и уровнем образования должен обладать бухгалтер. В результате — потеря денег и штрафы.

Сейчас даже образование перестраивается. Вузы готовят не просто бухгалтеров, а всесторонних специалистов, которые способны

самостоятельно настроить программные продукты;

создавать программные инструменты ведения бухгалтерского учета;

разбираться в управлении компанией, организации всех процессов в ней;

оптимизировать и автоматизировать процесс работы.

И сейчас бухгалтеры совмещают множество функций, но считают это дополнительными обязанностями, причем не оплачиваемыми.

Если вы — такой бухгалтер, то у вас есть шанс найти себя в аутсорсинге и зарабатывать намного больше, чем вы получаете сейчас. Этому и многому другому учат в Школе Бухгалтерского Бизнеса.

Ответственность

Аутсорсинг — это всегда работа по договору. Никаких устных договоренностей и расписок — вот вам контракт, вот прайс. Зато за счет высокой ответственности и подход к работе более деловой и жесткий.

Для клиентов это несомненно плюс. Законодательство постоянно ужесточается, увеличивается личная и субсидиарная ответственность собственников бизнеса, размеры санкций за неисполнение законов, вырастает контроль со стороны налоговых и других государственных органов.

Цена ошибок слишком высока. К тому же, в некотором смысле, теряется доверие к наемным бухгалтерам и частникам. Пройдитесь по форумам в сети — продажи клиентских баз, переход к конкурентам, нарушение коммерческой тайны, фатальное для организации нарушение рабочей дисциплины...

Не сданные вовремя отчеты — это еще цветочки, некоторые умудряются просто «нарисовать» в них цифры, а разгребать все в итоге собственнику. В аутсорсинге есть даже страхование ответственности, что дает дополнительные гарантии как клиентам, так и самим аутсорсерам.

Цена

С точки зрения аутсорсинговой компании она зарабатывает хорошие деньги, с точки зрения клиентов — происходит экономия.

Смотрите, как это работает:

Клиент тратит немало средств на бухгалтерию — зарплату, взносы с нее, покупку оборудования, подключение различных программ, сервисов, привлекает специалистов для этого, платит регулярно за обслуживание, арендует офис затраты на спецоценку, медосмотр и прочее, и прочее;

В аутсорсинге, за счет привлечение большого количества клиентов, затраты распределяются равномерно между заказчиками и можно предложить выгодные цены на услуги, не обидев, конечно, при этом себя.

Конкурентная цена — это еще один повод переходить на обслуживание к аутсорсерам. Бизнес умеет экономить и многие организации и ИП уже оценили возможности, которые дает такой формат ведения учета. «Я работаю — они делают все остальное», так для собственника должен выглядеть аутсорс.

Развитие микро-бизнеса

Нет, бизнес не мельчает, наоборот, появляется много ИП, а теперь еще и самозанятых, которые также нуждаются в помощи при ведении дел. Да, плательщики НПД максимально свободны — нет отчетов, не надо считать налог, но при этом, если они работают с организациями, то появляется необходимость выставлять документы — акты на услуги, например, счета.

Плюс юрлица, скорее всего, захотят работать по договору, получать акты сверки, а если самозанятый, к примеру, выполняет строительные или ремонтные работы могут потребоваться сметы, специализированные формы актов и справок (формы КС) и т.д.

Сможет и захочет ли заниматься этим частник? Вероятно нет, т.к. он работает один, ему некогда делать бумажки, ему нужно выполнять работу. Вот тут и пригодится аутсорсинг.

Аутсорсинг для его владельца

С какими нишами работать особенно выгодно:

торговля;

услуги;

производство;

строительство;

общепит;

сельское хозяйство;

грузо- и пассажироперевозки.

Здесь и денежный оборот выше и спектр услуг шире. При этом больше клиентов вы, конечно, найдете в крупных городах, но, учитывая возможности удаленки (электронный документооборот и отчетность) — границ не существует.

Иностранные компании тоже часто нуждаются в грамотном партнере для ведения учета в России.

Начать бизнес можно буквально с нуля, но в идеале стоит уходить в него с уже имеющейся базой клиентов для работы. Заниматься аутсорсингом могут не только бухгалтера, некоторые компании заметили интерес к этой сфере и стали добавлять услугу бухаутсорсинга к имеющимся, например, юридические консультации.

Для России это относительное новое направление. Имеется в виду конечно профессиональный аутсорсинг, а не фриланс, поэтому не все распробовали насколько это удобно. Тут конечно придется заявлять о себе, продвигать свой бизнес на рынке.

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Если вы готовы развиваться и работать на международном уровне, то для этого также есть все возможности. Иностранной компании проще заключить договор и передать учет в руки профессионалов, знакомых с местным законодательством, чем искать и нанимать специалиста (и скорее всего не одного) в штат.

А для российских компаний, выходящих на международный рынок, аутсорсинг — это избавление от необходимости вникать в особенности зарубежного законодательства.

Плюсы аутсорсинга для компаний и предпринимателей

Независимо от масштабов бизнеса и его оборотов, ему всегда будет необходим бухгалтерский аутсорсинг. И вот почему:

Для стартапа в самом нужно просчитать варианты — в какой форме регистрировать бизнес, какую систему налогообложения применять, как организовать документооборот внутри компании и с внешними пользователями — клиентами, поставщиками, учредителями;

Для малого бизнеса и ИП. которые уже работают — формирование и отправка отчетности, подготовка первичных документов, оптимизация налогообложения;

Для среднего сегмента — проведения аудита, восстановление учета и последующее его качественного ведение;

Для крупного бизнеса — передача части функций на аутсорсинг для разгрузки собственной бухгалтерии или полное ведение учета при открытии нового филиала, подразделения.

Пока существуют стереотипы, которые мешают компаниям по достоинству оценить бухгалтерский аутсорсинг, например, страх разглашения конфиденциальной информации или отсутствие тотального контроля, но к вопросу о том, как сформировать в глазах клиента ценность услуги аутсорсинга, мы вернемся в следующей статье.