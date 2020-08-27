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Забыли подать уведомление на УСН: есть ли шанс работать по упрощенке? Решения судов неоднозначны

Ситуация, очень часто встречающаяся в практике бухгалтеров аутсорсинга — пришел клиент на УСН, а потом оказалось, что уведомления о переходе на упрощенку он не подавал. Подобные ситуации частенько обсуждаются в «Красном уголке бухгалтера». Что же делать?

Первый совет, который дают коллеги и которому точно нужно последовать — внимательно изучать ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Там может быть указано, что уведомление о переходе на УСН подавалось в комплекте с документами на регистрацию. Просто налоговики его потеряли. А может просто в очередной раз что-то слетело у них в программе.

Увы, никаких следов уведомления не нашлось. Что дальше?

А дальше многие участники группы начинают убеждать коллег, что уведомление и не обязательно. Ведь так сказал суд (причем чаще всего без отсылок к конкретному делу). Хотя иногда в качестве аргумента всплывает Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705. Оно попало в Обзор судебной практики ВС за 4 квартал 2019 года. Ранее похожее дело также было в Обзоре за 2018 год.

Но все не так гладко, как выглядит со стороны. Большинство тех, кто ошибочно считал себя упрощенцем, налоговая выявляет после первой же сдачи декларации по УСН. И в этом случае шанс на победу в суде стремится к нулю.

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Дело в том, что суды не принимают решения просто на основании того, что уведомление не нужно. О том, что без него нет права применять УСН прямо написано в Налоговом кодексе (пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК). Суды говорят, что налоговики не в праве ссылаться на отсутствие уведомления, если своими действиями ранее подтверждали право налогоплательщика на УСН. Если этого подтверждения не было ни в каком виде, суд вряд ли встанет на сторону компании или ИП.

И это подтверждается судебной практикой.

Вот в этих делах суд встал на сторону налоговой:

  • Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.07.2020 № Ф07-6094/2020 по делу № А56-89153/2019
  • Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.05.2020 № Ф02-2171/2020, Ф02-2592/2020 по делу № А10-2828/2019
  • Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.02.2020 № Ф05-19356/2019 по делу № А40-3779/2019
  • Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.02.2020 № Ф01-8156/2019 по делу № А43-319/2019
Так, в постановлении № Ф07-6094/2020 суд обратил внимание вот на что:

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«Довод Общества о том, что судами не учтены разъяснения по вопросам судебной практики, содержащиеся в пункте 1 „Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства“, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 04.07.2018, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку в рассматриваемом деле иные фактические обстоятельства (в данном случае уведомления не было направлено вообще, а не несвоевременно; Инспекция не направляла Обществу требований об уплате платежей по УСН; каких-либо действий, подтверждающих правомерность применения Обществом УСН, Инспекцией не производилось)».

А вот в этих делах суд принял во внимание поведение налоговой инспекции:

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  • Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.07.2020 № Ф10-2371/2020 по делу № А68-9450/2019
  • Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.07.2020 № Ф05-8617/2020 по делу № А40-271647/2019
Вот пример мотивировки суда из дела А40-271647/201:

«...суды обеих инстанций правомерно исходили из того, что своим поведением в течение предыдущих налоговых периодах налоговый орган фактически признал правомерность применения упрощенной системы налогообложения (инспекция не требовала от организации представления отчетности по общей системе налогообложения, а напротив — выставляла требования об уплате налога по упрощенной системе налогообложения), соответственно, инспекция утратила право ссылаться на положения подпункта 19 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации в обоснование изменения статуса налогоплательщика»

Есть интересное дело в Северо-Кавказском округе. Две первые инстанции поддержали мнение ИП, однако АС СКО постановлением № Ф08-1234/2020 от 29.03.2020 г. отправил дело на рассмотрение в первую инстанцию. Судьи указали, что налоговики после каждой сданной декларации по УСН отправляли ИП уведомление о том, что он не является плательщиком УСН. И требовала сдачи деклараций по НДФЛ и НДС, хотя счета и не блокировала (может их и не было в то время). В суд ИП обратился только после блокировки счета. Пока дело не пересмотрели в первой инстанции, отследить его можно в картотеке арбитражных дел.

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Но не стоит думать, что сам факт приема декларации налоговой инспекцией будет подтверждением того, что она признает вас плательщиком УСН

Вот что написано в уже упомянутом выше Постановлении АС СЗО от 06.07.2020 № Ф07-6094/2020

«В силу абзаца 3 пункт 2 статьи 80 НК РФ налоговый орган не вправе отказать в принятии поданной налогоплательщиком декларации. Следовательно, принятие налоговым органом деклараций Общества по УСН не может рассматриваться как подтверждение права налогоплательщика на применение данного налогового режима»

Таким образом, если вы столкнулись с тем, что налоговая отказывает в применении УСН из-за неподачи уведомления, стоит хорошенько взвесить все аргументы и выбрать наиболее выгодный вариант защиты. Не стоит сразу кричать о том, что уведомление не обязательно. Оно обязательно, но в некоторых случаях налоговая не имеет право ссылаться на его отсутствие, обязывая компанию или ИП платить налоги по ОСНО.

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И не стоит забывать про способ освободиться от НДС по статье 145 НК задним числом. Правда, это только для тех, у кого не очень большая выручка.

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