Забыли подать уведомление на УСН: есть ли шанс работать по упрощенке? Решения судов неоднозначны

Ситуация, очень часто встречающаяся в практике бухгалтеров аутсорсинга — пришел клиент на УСН, а потом оказалось, что уведомления о переходе на упрощенку он не подавал. Подобные ситуации частенько обсуждаются в «Красном уголке бухгалтера». Что же делать?

Первый совет, который дают коллеги и которому точно нужно последовать — внимательно изучать ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Там может быть указано, что уведомление о переходе на УСН подавалось в комплекте с документами на регистрацию. Просто налоговики его потеряли. А может просто в очередной раз что-то слетело у них в программе.

Увы, никаких следов уведомления не нашлось. Что дальше?

А дальше многие участники группы начинают убеждать коллег, что уведомление и не обязательно. Ведь так сказал суд (причем чаще всего без отсылок к конкретному делу). Хотя иногда в качестве аргумента всплывает Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705. Оно попало в Обзор судебной практики ВС за 4 квартал 2019 года. Ранее похожее дело также было в Обзоре за 2018 год.

Но все не так гладко, как выглядит со стороны. Большинство тех, кто ошибочно считал себя упрощенцем, налоговая выявляет после первой же сдачи декларации по УСН. И в этом случае шанс на победу в суде стремится к нулю.