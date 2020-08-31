Бизнесу предрекают массовые банкротства.

Сквозь зубы

40 процентов предпринимателей не смогут к концу этого года выполнить отложенные обязательства по уплате налогов перед государством. Ученые предлагают прямое стимулирование спроса, чтобы избежать массовых банкротств. Но в правительство донесут: экономика восстанавливается. Улыбайтесь.

С 1 октября зачет налогов будет производиться по-новому.

Да ладно?

В 2021 году фиксированные взносы ИП повышаться не будут.

Взносы на 2022 и 2023 годы установят ниже, чем планировали.

Трудовые и налоговые проверки волной прокатятся по стране. Под угрозой все, кто небрежно использует старые зарплатные схемы и опрометчиво внедряет новые, к примеру, с самозанятыми. Записывайтесь на онлайн-курс, чтобы обучиться грамотному кадровому делопроизводству и узнать, как без рисков сейчас экономить на зарплате.

Если выживем

Все равно будет тяжко. Бухгалтерам добавят работы.

А если кажется, что мы нагнетаем, фирма платит вовремя налоги и даже деньги на счете есть, и все в порядке, то это только кажется. На самом деле вы, возможно, уже на пути к краху.

Ваша лето, не уходи редакция