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Пенсии платят мертвым душам. А бухгалтерам добавят работы. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Нет, не поэма Гоголя. Проза жизни. Собрали для вас дайджест за неделю.

Темы недели

1. Что новенького в бухгалтерии? А вот что:
Бухгалтерам добавят работы. Надо будут собирать сведения от работников и в трехдневный срок передавать их в ФСС

2. Ну, и вот ещё история в духе классики русской литературы:

ПФР платил сотни миллионов рублей пенсий «мертвым душам»

Немудрено, что ПФР предложили ликвидировать.

ТОП новостей

Центр обучения «Клерка» сегодня заканчивает летнюю распродажу. Все онлайн-курсы со скидкой 30 %. Успевайте. Осенью планируем повышение цен.

«Ночной бухгалтер»

За 24 августа: Сдавать совсем новый отчет в ФСС. А еще про отмену больничных;

За 25 августа: ПФР массово недоплачивает пенсии, потому что портачит со СНИЛС;

За 26 августа: Кардинально изменят реестр малого бизнеса. Что вам это даст?

За 27 августа: Минфин готовит революцию в налоговых вычетах по НДФЛ;

За 28 августа: Правительство рассмотрит судьбоносное предложение для бизнеса: сокращение отчетности.

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