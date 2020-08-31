Пенсии платят мертвым душам. А бухгалтерам добавят работы. Неделя на «Клерке»

Нет, не поэма Гоголя. Проза жизни. Собрали для вас дайджест за неделю.
Темы недели
Бухгалтерам добавят работы. Надо будут собирать сведения от работников и в трехдневный срок передавать их в ФСС
2. Ну, и вот ещё история в духе классики русской литературы:
Немудрено, что ПФР предложили ликвидировать.
ТОП новостей
- Бумажные больничные отменят. Будут только электронные;
- В 2021 году будет сплошное статистическое наблюдение над малым бизнесом. Росстат уже утвердил формы;
- Мишустину предложили избавить бизнес от лишней отчетности.
Центр обучения «Клерка» сегодня заканчивает летнюю распродажу. Все онлайн-курсы со скидкой 30 %. Успевайте. Осенью планируем повышение цен.
«Ночной бухгалтер»
За 24 августа: Сдавать совсем новый отчет в ФСС. А еще про отмену больничных;
За 25 августа: ПФР массово недоплачивает пенсии, потому что портачит со СНИЛС;
За 26 августа: Кардинально изменят реестр малого бизнеса. Что вам это даст?
За 27 августа: Минфин готовит революцию в налоговых вычетах по НДФЛ;
За 28 августа: Правительство рассмотрит судьбоносное предложение для бизнеса: сокращение отчетности.
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- Для домашних собак и кошек введут платную маркировку. И штрафы за ее отсутствие.
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