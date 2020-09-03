Будет определен закрытый перечень случаев, при которых налоговая декларация считается непредставленной.

Не сдавайся, иди до конца

Минфин решил изменить статьи НК, которые касаются налоговых деклараций. Ждите закрытый перечень случаев, при которых отчетность будет считаться непредставленной (те самые 6 причин). Авторы указывают, что он пресечет формальную сдачу декларации с целью неисполнения (неполного исполнения) обязанностей по уплате налогов.

А мы добавим, что и добросовестным хорошо. Сейчас как? Могут не принять и замучаешься доказывать, что это незаконно. Раз будут прямо в НК конкретные причины отказа, то надуманные (налоговой) не прокатят.

Замкнутый круг

Помните недавний скандал с путаницей СНИЛС в ПФР? Короче, предложение ликвидировать фонд заглохло, с косяками разберутся ЗАГСы. Ну, как разберутся... За обновление их системы ведь ФНС отвечает (рукалицо), так что на недоплаченную пенсию жаловаться можно сразу туда.

Изменят форму СТД-ПФР: включат данные о работе с 2002 до 2020 года.

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Есть мнение

Есть мнение, что после карантина таких больше не осталось: работников с неотгулянными отпусками. Они давно несли опасность компании похлеще вируса, а после решения КС просто ходячая бомба.

Проверьте за считанные минуты, сколько дней отпуска осталось по каждому сотруднику.

Есть мнение, что и мужчина может работать в бухгалтерии. Какую нишу ему не посоветуют занимать.

Ваша променявшая Шафутинского на Николаева редакция