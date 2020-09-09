«Ночной бухгалтер». Даже самые мелкие продавцы будут применять ККТ. Теперь проще получить ИНН

В октябре в Госдуму внесут законопроект, который позволит штрафовать управляющих розничными рынками за отсутствие кассовой техники у продавцов.

Законы рынка по понятиям базара

Круг освобожденных от ККТ сужается. На рынках и ярмарках еще можно торговать без кассы. Но это пока.

Владельцев рынков хотят обязать предоставлять торговые места только тем ИП и компаниям, которые зарегистрировали ККТ. Иначе миллионный штраф и приостановка деятельности.

И вот еще про базарный произвол. Налоговики делают реальных директоров недостоверными.

Дождались!

Беспредел инспекторов нивелируется качеством количеством онлайн-сервисов ФНС.

Подходил к концу 2020 год, ФНС придумала инструмент для скачивания ИНН.

Потеряли бумажный сертификат или никогда его не получали? Можно распечатать из ЛК. Бесплатно.

Органы чувств

Вот вы вздохнете: опять они про работу. Но ведь отчетность за 3 квартал на носу.

Подготовили для вас удобный график – сохраняйте, чтобы не потерять и не забыть.

Тот же нос уже чует аромат маркированных духов: как изменится продажа с 1 октября.

А с 1 января чуем другим местом отмену Федерального Закона 54-ФЗ. Правила по онлайн-кассам перенесут в НК РФ: что изменится.

Ваша все про кассы и про кассы редакция

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