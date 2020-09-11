Мораторий на плановые проверки могут продлить до конца 2021 года.
Все, что тебя касается, все только начинается. На-чи-на-ет-ся
Новый проект Минэкономразвития – о продлении моратория на проверки бизнеса. Ну, как моратория...
Во-первых, контрольно-ревизионная деятельность остановится только в отношении малого бизнеса. Средние, крупные,
дробитесь, закатайте губу.
Во-вторых, мораторий не включает действия ФНС. Здрасьте, мы из налоговой с проверкой.
Обычные такие вести с полей: налоговики пугают выездной проверкой из-за ликвидированного в прошлом году контрагента.
Будь проще, и люди к тебе потянутся
Министр Решетников, видимо, вспомнил крылаю фразу и решил проверить, взлетят ли наши показатели в Doing Business, если упростить регистрацию юрлиц и ИП.
Что предлагает, а правительство одобряет.
А как сейчас открыть бизнес (и вообще много «как» для начинающих бизнесменов) в бесплатном курсе «Клерка» и банка МКБ.
Между временем и деньгами
Всегда выбирайте время, потому что деньги вы еще успеете заработать, а времени больше у вас не будет никогда.
Не, ну лишние полчаса всегда можно выкроить (как экономить 30 минут каждый день).
Правда, вы их потом захотите на сверку потратить. Миссия: навести порядок в сверке с налоговой.
Так все складывается, полчаса тут, пять лет там, бац, и вы бухгалтер с 30-летним стажем. Вопрос: можно ли брать на работу бухгалтера в возрасте?
Экономьте свое время — заказывайте трансфер прямо перед вылетом
Новые динамические алгоритмы сделали «гибким» срок заказа автомобиля. Система позволяет сократить время подачи автомобиля от 2 часов на классах «Стандарт» и «Комфорт» по всей России.
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При этом, как и прежде, если вы указываете номер рейса вылета, мы автоматически рассчитаем время подачи, чтобы вы точно успели на ваш самолет.
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