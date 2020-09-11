Мораторий на плановые проверки могут продлить до конца 2021 года.

Все, что тебя касается, все только начинается. На-чи-на-ет-ся

Новый проект Минэкономразвития – о продлении моратория на проверки бизнеса. Ну, как моратория...

Во-первых, контрольно-ревизионная деятельность остановится только в отношении малого бизнеса. Средние, крупные, дробитесь , закатайте губу.

Во-вторых, мораторий не включает действия ФНС. Здрасьте, мы из налоговой с проверкой.

Обычные такие вести с полей: налоговики пугают выездной проверкой из-за ликвидированного в прошлом году контрагента.

Будь проще, и люди к тебе потянутся

Министр Решетников, видимо, вспомнил крылаю фразу и решил проверить, взлетят ли наши показатели в Doing Business, если упростить регистрацию юрлиц и ИП.

Что предлагает, а правительство одобряет.

А как сейчас открыть бизнес (и вообще много «как» для начинающих бизнесменов) в бесплатном курсе «Клерка» и банка МКБ.

Между временем и деньгами

Всегда выбирайте время, потому что деньги вы еще успеете заработать, а времени больше у вас не будет никогда.

Не, ну лишние полчаса всегда можно выкроить (как экономить 30 минут каждый день).

Правда, вы их потом захотите на сверку потратить. Миссия: навести порядок в сверке с налоговой.

Так все складывается, полчаса тут, пять лет там, бац, и вы бухгалтер с 30-летним стажем. Вопрос: можно ли брать на работу бухгалтера в возрасте?

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Ваша на все времена редакция