«Ночной бухгалтер». Компании и ИП будут сдавать новую отчетность на работников. Для МВД

МВД хочет собирать в электронном виде сведения об иностранцах, которых нанимают компании и ИП.

Много не мало

У нас закончились шутки про 100500 отчетов. Читайте сухую сводку!

Работодатели мигрантов должны будут зарегистрироваться в специальном реестре и сдавать форму на иностранных работников. Там указывать размер зарплаты, отсутствие у человека штрафов и другие условия найма.

Еще в тему «а бумажек им все мало»: налоговики требуют от директора компании не только доверенность на уполномоченное лицо, но и сопроводительное письмо, с пересказом того, что указано в доверенности.

Вторая волна

Пока Европа и остальные наши партнеры утопают во второй волне коранавируса, мы спасемся. Вакцина же есть. Но бизнесу, если что, помощи больше не ждать. Новых мер поддержки от правительства не будет, спасайтесь сами своми руками.

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Нарушаете?

Никак нет: все разрешения на руках. С 13 сентября получать разрешения на использование иностранных работников нужно по новым правилам.

Каюсь, водится: путаю счет фирмы с личным карманом, покупаю еду домой. А что делать...

Налоговики тоже не без греха ( хотя для кого это новость?). Им плевать на коронавирусную отсрочку для бизнеса.

Ваша нетерпимая редакция