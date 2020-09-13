Отсрочки для бизнеса по уплате налогов продолжают действовать, но...ФНС закон не писан? Собрали новый дайджест «Клерка» за неделю.
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За 9 сентября: Даже самые мелкие продавцы будут применять ККТ. Теперь проще получить ИНН
За 10 сентября: Новая декларация по НДС. Кому хорошо от налогового мониторинга
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