Отсрочки для бизнеса по уплате налогов продолжают действовать, но...ФНС закон не писан? Собрали новый дайджест «Клерка» за неделю.

Тема недели

ТОП новостей

А на «Клерке» стартовал наш совместный курс с МКБ «Как начать бизнес». Регистрация, налоги, отчетность, кадры. Совместный проект МКБ и «Клерка» Курс мало того, что хороший, так ещё и бесплатный!

«Ночной бухгалтер»

За 7 сентября: Инспекции заблочили тех, кто имеет налоговую отсрочку. Налоги и взносы компаний и ИП будут на одной платежке

За 8 сентября: Как будем отдыхать в 2021 году (перенос выходных). Новые проверки силовиков

За 9 сентября: Даже самые мелкие продавцы будут применять ККТ. Теперь проще получить ИНН

За 10 сентября: Новая декларация по НДС. Кому хорошо от налогового мониторинга

За 11 сентября: Мораторий: малый бизнес не будут проверять еще и весь 2021 год

📌 Реклама

ТОП постов

1

Совместимость популярных онлайн-касс с системой Меркурий

2

Как прокачать бизнес с помощью сервисов ОФД

3

Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

5

Что делать, если условия труда изменились, а в 2020 году результаты СОУТ продлеваются?

6

Как рассчитать зарплату

ТОП статей

1

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2020 года: когда и что сдаём

Имеет ли вообще главбух право на отпуск. История о том, как главбух Берта Сергеевна пыталась отдохнуть в Турции

Личный дневник недели

Казалось бы, причём тут Светлана Павловна, или Дневник одного экономиста

Дзен для бухгалтеров

Наш канал на Яндекс.Дзен — это сборник самых обсуждаемых новостей. Например, таких:

Подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка».