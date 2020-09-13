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Налоговикам наплевать на коронавирусную отсрочку для бизнеса? Неделя на «Клерке»

Отсрочки для бизнеса по уплате налогов продолжают действовать, но...ФНС закон не писан? Собрали новый дайджест «Клерка» за неделю.

Тема недели

Скандал (вы уже привыкли, что налоговики их заделывают регулярно?..). Налоговики требуют уплату налогов, хотя у бизнеса есть отсрочка из-за пандемии до 30 октября.

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«Ночной бухгалтер»

За 7 сентября: Инспекции заблочили тех, кто имеет налоговую отсрочку. Налоги и взносы компаний и ИП будут на одной платежке

За 8 сентября: Как будем отдыхать в 2021 году (перенос выходных). Новые проверки силовиков

За 9 сентября: Даже самые мелкие продавцы будут применять ККТ. Теперь проще получить ИНН

За 10 сентября: Новая декларация по НДС. Кому хорошо от налогового мониторинга

За 11 сентября: Мораторий: малый бизнес не будут проверять еще и весь 2021 год

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