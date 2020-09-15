«Ночной бухгалтер». 30 налоговых поправок + революция в выплате МРОТ

Госдума планирует принять более 30 бюджетообразующих и налоговых законов.

Сегодня

Первое заседание Госдумы. Депутаты открыли, откупорили осеннюю сессию. Тостовал Макаров, о прослеживаемости товаров (в очередной раз убедились, как повезло скучному Кодексу с таким харизматичным куратором).

Новую отчетность для вас уже приняли в первом чтении, но новость и без того заслуживает вашего внимания.

В планах стоит и НДФЛ по ставке 15 %, и трансфер кассовых правил.

На минималках

Чиновникам спустили задание разобраться с МРОТ и бедностью. Вот они минималкой без устали и занимаются, верно поняв посыл: не поднимать, а резать.

Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?

могут грозить бухгалтеру даже в белой компании? Как эволюционировал Бумажный НДС ?

? Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты? Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету? 🔗 Переходите в блог ребят из НДС Минус: https://clc.am/ndsminus_blog

Вместо ЕНВД

Патентную систему преобразуют, чтобы бывшим енвдешникам в будущем угодить: налог разрешат уменьшать на страховые взносы.

И залы под магазин или кафе держать большей площади.

И, вероятно, региональным властям позволят решать, по какой деятельности предприниматели могут получать патенты.

Кстати, возможно, привычный уклад розничной торговли перевернется еще и от того, что кассы и терминалы можно будет заменить на смартфон.

Ваша всегда за безналичные платежи редакция