«Ночной бухгалтер». 30 налоговых поправок + революция в выплате МРОТ

Госдума планирует принять более 30 бюджетообразующих и налоговых законов.
Сегодня
Первое заседание Госдумы. Депутаты открыли, откупорили осеннюю сессию. Тостовал Макаров, о прослеживаемости товаров (в очередной раз убедились, как повезло скучному Кодексу с таким харизматичным куратором).
Новую отчетность для вас уже приняли в первом чтении, но новость и без того заслуживает вашего внимания.
В планах стоит и НДФЛ по ставке 15 %, и трансфер кассовых правил.
На минималках
Чиновникам спустили задание разобраться с МРОТ и бедностью. Вот они минималкой без устали и занимаются, верно поняв посыл: не поднимать, а резать.
- Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?
- Как эволюционировал Бумажный НДС?
- Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты?
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Вместо ЕНВД
Патентную систему преобразуют, чтобы бывшим енвдешникам в будущем угодить: налог разрешат уменьшать на страховые взносы.
И залы под магазин или кафе держать большей площади.
И, вероятно, региональным властям позволят решать, по какой деятельности предприниматели могут получать патенты.
Кстати, возможно, привычный уклад розничной торговли перевернется еще и от того, что кассы и терминалы можно будет заменить на смартфон.
Ваша всегда за безналичные платежи редакция