С 1 июля 2020 отменены декларации по УСН для налогоплательщиков с объектом «доходы». Чтооо?

Я вернулся, чтоб сказать тебе прости

У нашего редактора Наташи и к вечеру еще дергается глаз: утром она прочла на сайте региональной налоговой, что отменены декларации для упрощенщиков на 6%.

ЭТО НЕ ТАК. ЗАКОН, ОТМЕНЯЮЩИЙ ОТЧЕТНОСТЬ, НЕ ПРИНЯТ.

Налоговики новость писали с обещаний Мишустина, но они застряли где-то между первым и вторым чтением.

Не нарвитесь на штраф за непредставление декларации. ИФНС свои извинения не принесет ни вам, ни Натали...

Зато если вы в накладной одной цифрой ошибетесь. Все. Катастрофа.

В тренде

Нет, мы не про ТикТок. Хотя и тут ваши коллеги уже отжигают.

Мы про фишку будущего: прослеживаемость. Перед тем, как ввести слежку за людьми, отладят процедуру на товарах. Вышел список.

В тренде теперь будет и право ИП на УСН 15% учитывать расходы при расчете взносов в размере 1%. Ура, товарищи!

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Хочу как Баффет

Ничего не понимаете в инвестициях? Но ими сейчас бредят все вокруг, и вы ждете советы. Вот первый: не стрессуйте. Для проверки уровня стресса, пройдите тест.

Вот второй: идиот с планом может победить гения без плана. Это слова Уоррена Баффета, с которым мы согласовали для вас короткий план к прочтению:

Ваша непродающаяся на бирже редакция