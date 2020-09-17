Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Налоговая обманула и подвела упрощенщиков под штраф

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

С 1 июля 2020 отменены декларации по УСН для налогоплательщиков с объектом «доходы». Чтооо?

Я вернулся, чтоб сказать тебе прости

У нашего редактора Наташи и к вечеру еще дергается глаз: утром она прочла на сайте региональной налоговой, что отменены декларации для упрощенщиков на 6%

ЭТО НЕ ТАК. ЗАКОН, ОТМЕНЯЮЩИЙ ОТЧЕТНОСТЬ, НЕ ПРИНЯТ

Налоговики новость писали с обещаний Мишустина, но они застряли где-то между первым и вторым чтением. 

Не нарвитесь на штраф за непредставление декларации. ИФНС свои извинения не принесет ни вам, ни Натали...

Зато если вы в накладной одной цифрой ошибетесь. Все. Катастрофа

В тренде

Нет, мы не про ТикТок. Хотя и тут ваши коллеги уже отжигают

Мы про фишку будущего: прослеживаемость. Перед тем, как ввести слежку за людьми, отладят процедуру на товарах. Вышел список

В тренде теперь будет и право ИП на УСН 15% учитывать расходы при расчете взносов в размере 1%. Ура, товарищи!

Вебинар: роботы для расчета ЗП в 1С и БОСС-Кадровик

23 сент в 11:00 (мск) состоится бесплатный вебинар о том, как делать расчеты заработной платы без рутины и ошибок с помощью умных роботов для бухгалтерии.

Забронировать место

Какие вопросы рассмотрим на вебинаре:

  • Как робот самостоятельно разбирает отчеты СКУД или табели учета рабочего времени;
  • Как сопоставить табель учета рабочего времени с графиком отпусков и учесть все в зарплатной ведомости;
  • Как сделать робота-ассистента для вашего бухгалтера на ELMA-RPA и сколько это стоит.

Забронировать место

Хочу как Баффет

Ничего не понимаете в инвестициях? Но ими сейчас бредят все вокруг, и вы ждете советы. Вот первый: не стрессуйте. Для проверки уровня стресса, пройдите тест.

Вот второй: идиот с планом может победить гения без плана. Это слова Уоррена Баффета, с которым мы согласовали для вас короткий план к прочтению:

  1. Про российские акции
  2. Про валютные акции

Ваша непродающаяся на бирже редакция

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама