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«Ночной бухгалтер». Три поправки по НДФЛ. И все на благо людям

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Вырастет порог неоплаченных налогов, из-за которых ФНС подает в суд на взыскание.

Как из ведра

В Налоговый кодекс полились проекты поправок. Что не возьмешь, от всего на душе тепло:

  1. Налоговики не будут подавать в суд на физлиц, пока долг по налогам не превысит 10 тыс. рублей
  2. Выгодно изменится расчет срока владения жилья для освобождения от НДФЛ при продаже
  3. Больше выплат в качестве матпомощи освободят от налога

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Посты о бухгалтерах в ТикТоке так вас привлекают, что мы боимся массовой переквалификации в блогеров. Ибо, бухгалтер в 2020 году уже не тот.

Но подождите, рассказываем, где получают много, а работа – действительно интересная.

28 сентября эксперты БухСофт проведут бесплатный вебинар:

 «Отчетность за 9 месяцев: сроки сдачи, правила заполнения и проверки до отправки». Спешите зарегистрироваться – количество мест ограничено. Регистрация здесь >>>>

Из вебинара вы узнаете:

В 17.59.

До конца рабочей недели осталась минутка – так проведите ее с пользой.

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Ваша напоминает три раза редакция

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