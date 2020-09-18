Вырастет порог неоплаченных налогов, из-за которых ФНС подает в суд на взыскание.

Как из ведра

В Налоговый кодекс полились проекты поправок. Что не возьмешь, от всего на душе тепло:

Бросить все

Посты о бухгалтерах в ТикТоке так вас привлекают, что мы боимся массовой переквалификации в блогеров. Ибо, бухгалтер в 2020 году уже не тот.

Но подождите, рассказываем, где получают много, а работа – действительно интересная.

28 сентября эксперты БухСофт проведут бесплатный вебинар: «Отчетность за 9 месяцев: сроки сдачи, правила заполнения и проверки до отправки». Спешите зарегистрироваться – количество мест ограничено. Регистрация здесь >>>> Из вебинара вы узнаете: Сроки сдачи отчетности за 9 месяцев

Электронные трудовые книжки. Уведомление работников до 31 октября о форме ведения трудовых книжек и представление формы СЗВ-ТД

Расчет страховых взносов по пониженным тарифам и заполнение формы РСВ

Заполнение 6-НДФЛ: как отразить за 9 месяцев зарплату, отпускные, больничные, премии и прочие выплаты

Проверка отчетности: контрольные соотношения.

В 17.59.

До конца рабочей недели осталась минутка – так проведите ее с пользой.

Мы открыли новый онлайн-курс об анализе финансовой отчетности. Запишитесь, чтобы понимать отчеты, а не просто их составлять.

Записались? А теперь отдохните по полной перед уроками.

Ваша напоминает три раза редакция