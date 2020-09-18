Вырастет порог неоплаченных налогов, из-за которых ФНС подает в суд на взыскание.
Как из ведра
В Налоговый кодекс полились проекты поправок. Что не возьмешь, от всего на душе тепло:
- Налоговики не будут подавать в суд на физлиц, пока долг по налогам не превысит 10 тыс. рублей.
- Выгодно изменится расчет срока владения жилья для освобождения от НДФЛ при продаже.
- Больше выплат в качестве матпомощи освободят от налога.
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Посты о бухгалтерах в ТикТоке так вас привлекают, что мы боимся массовой переквалификации в блогеров. Ибо, бухгалтер в 2020 году уже не тот.
Но подождите, рассказываем, где получают много, а работа – действительно интересная.
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Из вебинара вы узнаете:
- Сроки сдачи отчетности за 9 месяцев
- Электронные трудовые книжки. Уведомление работников до 31 октября о форме ведения трудовых книжек и представление формы СЗВ-ТД
- Расчет страховых взносов по пониженным тарифам и заполнение формы РСВ
- Заполнение 6-НДФЛ: как отразить за 9 месяцев зарплату, отпускные, больничные, премии и прочие выплаты
- Проверка отчетности: контрольные соотношения.
В 17.59.
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