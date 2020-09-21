«Ночной бухгалтер». Реновация жилья по всей стране. Кто берет безумные комиссии за платежи?

Местным властям собираются разрешить изымать и сносить любое жилье.

Покровские ворота

Спорную программу расселения из ветхого московского жилья могут распространить на всю страну. Изымать и сносить разрешат не только аварийное жилье.

Так чаще всего и бывает: аварийка властей не интересует, вкусные места под застройку заняты обычно нормальными домами.

Под лупой

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