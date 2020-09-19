Внимание бухгалтерам: куча изменений в кодексах и приказах. Неделя на «Клерке»

В Думе, Минфине, ФНС и Минтруде после карантина решили запустить бешеные принтеры на новые мощности: нас ждут масштабные поправки в кодексы, формы отчетности, порядок ведения кассовых операций и регистрацию бизнеса. Сделали спецдайджест изменений.

Что изменят в Налоговом кодексе

Самое обсуждаемое: налог по ПСН можно будет уменьшить на страховые взносы.

Еще хорошие поправки в НК (мы удивились, но они существуют!):

Новые правила получения вычетов

Очень много изменений в налоговых вычетах по НДФЛ: полный обзор

Новая порция деклараций

Что изменят в Трудовом кодексе

Ну, и ЦБ тоже не отстает

Порядок ведения кассовых операций поменяют

И до кучи изменения в регистрации

Опубликованы новые формы по регистрации компаний и ИП. Вступают в силу с 25 ноября

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«Ночной бухгалтер»

За 14 сентября: Компании и ИП будут сдавать новую отчетность на работников. Для МВД

За 15 сентября: 30 налоговых поправок революция в выплате МРОТ

За 16 сентября: Минфин, поехавшая крыша и безумное повышение...

За 17 сентября: Налоговая обманула и подвела упрощенщиков под штраф

За 18 сентября: Три поправки по НДФЛ. И все на благо людям

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