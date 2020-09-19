Внимание бухгалтерам: куча изменений в кодексах и приказах. Неделя на «Клерке»

В Думе, Минфине, ФНС и Минтруде после карантина решили запустить бешеные принтеры на новые мощности: нас ждут масштабные поправки в кодексы, формы отчетности, порядок ведения кассовых операций и регистрацию бизнеса. Сделали спецдайджест изменений.
Что изменят в Налоговом кодексе
Самое обсуждаемое: налог по ПСН можно будет уменьшить на страховые взносы.
Еще хорошие поправки в НК (мы удивились, но они существуют!):
- Налоговики не будут подавать в суд на физлиц, пока долг по налогам не превысит 10 тыс. рублей.
- Выгодно изменится расчет срока владения жилья для освобождения от НДФЛ при продаже.
- Больше выплат в качестве матпомощи освободят от налога.
- Продажа товаров банкротами будет освобождена от НДС.
- Семьям с детьми хотят дать льготы по земельному налогу.
Новые правила получения вычетов
Очень много изменений в налоговых вычетах по НДФЛ: полный обзор
Новая порция деклараций
Что изменят в Трудовом кодексе
- Обзор. Минтруд решил изменить Трудовой кодекс...
- И отдельно про НКО. Для целей кадрового учета НКО приравняют к малому бизнесу
Ну, и ЦБ тоже не отстает
Порядок ведения кассовых операций поменяют
И до кучи изменения в регистрации
Опубликованы новые формы по регистрации компаний и ИП. Вступают в силу с 25 ноября
Еще новости
- ФНС наконец признала право ИП на УСН 15% учитывать расходы при расчете взносов;
- С 2021 года появится новый отчет для неплательщиков НДС — по прослеживаемости товаров;
- Законопроект о ставке НДФЛ 15% внесут в Госдуму в ближайшие дни;
- Работодатели будут сдавать новую форму на иностранных работников.
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«Ночной бухгалтер»
За 14 сентября: Компании и ИП будут сдавать новую отчетность на работников. Для МВД
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