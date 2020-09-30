«Ночной бухгалтер». Бюджет на 2021 год. Новый МРОТ, пенсионные документы и взносы ИП

Правительство РФ внесло в Госдуму большой пакет законопроектов, главный из которых — закон о федеральном бюджете на 2021 год.

Маленькой елочке хочется вай-фай

Госдума получила сегодня 15 законопроектов, внесенных Правительством РФ, из них проект закона о федеральном бюджете, а также это бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС. Фишка нового бюджета – внесен в электронном виде.

Все-таки цифровизация, все-таки Путин сегодня попросил беречь русский лес. Мы про таежную делянку, где рубят лес и тут же в систему деревья вносят, внутри редакции уже пошутили.

Посмотрите видео «Как снижать налоги на ОСН и УСН» Классика или упрощенка? Упрощенка или классика? Как ни крути, но с 2021 года большинство бизнесменов окажутся именно на этих режимах налогообложения. Сегодняшним ЕНВД-шникам это не понравится, ведь налоги вырастут минимум в 6,5 раз. Как сэкономить и при этом быть в безопасности? Посмотрите видео эксперта по налогам Владимира Турова «Как снижать налоги на ОСН и УСН» и получите полный обзор всех возможных способов оптимизации на этих режимах. Это бесплатно. Получить доступ к видео >>

В следующем году

Не повысятся фиксированные взносы ИП.

МРОТ в 2021 году поднимут до 12 792 руб.

А пенсионерам вернут нормальный документ о статусе. Не бесячую справку формата А4, а свидетельство. Правда, какого оно будет размера еще неизвестно.

Главный герой

Не всем главбух по карману (особенно тот, который умеет понимать финансовую отчетность). Если компании денег хватает только на специалиста по совместительству, то что надо знать про трудовой договор.

А вот что надо знать про октябрь, с 1 числа много новых законов.

Ваша в багрец и в золото одетая редакция