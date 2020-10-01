В Москве с 5 октября все работодатели должны перевести хотя бы треть работников на удаленку.

Обязаловка

Пессимистичные предсказания сбываются: коронавирус вернулся, а с ним и изоляция. Собянин приказал столичным работодателям отправить людей на удаленку. Наше недоумение застряло где-то посередине между оценкой графика заболеваемости и шумными молитвами предпринимателей.

Если что правительство уже продлило мораторий на банкроство компаний и ИП из пострадавших отраслей.

Еле держитесь на плаву и подбираете схемы? Рассказываем, как сейчас обстоят дела с дроблением бизнеса.

А им все мало

Налоговикам откроют еще больше информации о наших банковских счетах. Мишустин народ от этого не защитит, давно сам пробивает темку. Надежда лишь на ЦБ, который считает, что это подорвет доверие к банковской системе. Если учесть, что доверия всегда было мало, считайте вопрос решенным.

Сократятся сроки возмещения НДС. Налоговая запускает пилотный проект и будет стараться возмещать НДС за один месяц. Как видите, есть и хорошие новости.

Верните затраты на развитие бизнеса Уже стартовала 3-я волна приема заявок на субсидии, последняя в 2020 году. Не уверены, может ли ваша компания компенсировать расходы за счет столицы, не знаете, на какую субсидию можете претендовать? Воспользуйтесь онлайн-подбором субсидии по ИНН на нашем сайте. Ознакомьтесь с кейсами предпринимателей, которые уже получили поддержку города.

Всем зачёт!

Теперь заявить о зачете возможно как во встречном иске, так и в возражениях на иск. Появились и другие новшества в правилах зачета как способа прекращения обязательств.

Здорово?! И это вы еще про зарплату через СБП, Яндекс и покупки по QR-коду не читали.

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