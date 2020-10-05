«Ночной бухгалтер». Составляем новую отчетность (на удаленных работников)

В Москве надо подавать сведения о работниках, переведенных на удаленку.

Про действующих работодателей

Ну вот только мэру отчетность вы еще не сдавали.

А теперь придется. Специально создали электронный адрес, куда московским работодателям теперь нужно отсылать отчеты на тех, кто работает удаленно. И (ха-ха) на тех, кто остался в офисе.

Вообще, там до маразма куча странных правил.

Скажите, а какой департамент будет проверять отчетики? А тех, кто проигнорирует, будут искать? Не знаем. Но отчетик явно помогает властям решать трудности со столичными пробками.

А вот для вас помощник в решении вопросов о переходе на электронные трудовые книжки.

Вправе или нет работодатель требовать справку с тестом на ковид.

Про бывших работодателей

Ваша реакция на новости подсказывает, что вы все-таки не калькуляторы, а живые существа (не обижайтесь, мы любя). Больше всего вас сегодня волновали вопросы совести:

Вы ушли (вас ушли) из компании, а спустя годы просят внести исправления в начисления. Помогать?

... страха:

Настигнет ли бухгалтера субсидиарка, если гендиректор не платит налоги, а компанию хотят закрывать.

... любви и ненависти:

Интервью той самой Ларисы Магафуровой с резонансными постами про управленческий учет.

Единый Cеминар 1С для бухгалтеров и руководителей 7 октября в онлайн-формате пройдет большой бесплатный семинар об изменениях в законодательстве: НДС - поправки и арбитражная практика;

Страховые взносы, НДФЛ;

1С-Отчетность за 9 месяцев 2020 г. На что обратить внимание;

1С:Бухгалтерия 8 - новые возможности оформления отгрузки и УПД. Узнать всю программу мероприятия и забронировать место >>

Про сам себе работодателей

Прямо неисчерпаемая тема...

Страховые взносы ИП за себя: в 2020 году все платят по разным ставкам.

Ваша чернорабочая редакция