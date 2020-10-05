«Ночной бухгалтер». Составляем новую отчетность (на удаленных работников)

В Москве надо подавать сведения о работниках, переведенных на удаленку.
Про действующих работодателей
Ну вот только мэру отчетность вы еще не сдавали.
А теперь придется. Специально создали электронный адрес, куда московским работодателям теперь нужно отсылать отчеты на тех, кто работает удаленно. И (ха-ха) на тех, кто остался в офисе.
Вообще, там до маразма куча странных правил.
Скажите, а какой департамент будет проверять отчетики? А тех, кто проигнорирует, будут искать? Не знаем. Но отчетик явно помогает властям решать трудности со столичными пробками.
А вот для вас помощник в решении вопросов о переходе на электронные трудовые книжки.
Вправе или нет работодатель требовать справку с тестом на ковид.
Про бывших работодателей
Ваша реакция на новости подсказывает, что вы все-таки не калькуляторы, а живые существа (не обижайтесь, мы любя). Больше всего вас сегодня волновали вопросы совести:
- Вы ушли (вас ушли) из компании, а спустя годы просят внести исправления в начисления. Помогать?
... страха:
- Настигнет ли бухгалтера субсидиарка, если гендиректор не платит налоги, а компанию хотят закрывать.
... любви и ненависти:
Интервью той самой Ларисы Магафуровой с резонансными постами про управленческий учет.
Единый Cеминар 1С для бухгалтеров и руководителей
7 октября в онлайн-формате пройдет большой бесплатный семинар об изменениях в законодательстве:
- НДС - поправки и арбитражная практика;
- Страховые взносы, НДФЛ;
- 1С-Отчетность за 9 месяцев 2020 г. На что обратить внимание;
- 1С:Бухгалтерия 8 - новые возможности оформления отгрузки и УПД.
Про сам себе работодателей
Прямо неисчерпаемая тема...
Страховые взносы ИП за себя: в 2020 году все платят по разным ставкам.
Ваша чернорабочая редакция