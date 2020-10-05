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«Ночной бухгалтер». Составляем новую отчетность (на удаленных работников)

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

В Москве надо подавать сведения о работниках, переведенных на удаленку.

Про действующих работодателей

Ну вот только мэру отчетность вы еще не сдавали.

А теперь придется. Специально создали электронный адрес, куда московским работодателям теперь нужно отсылать отчеты на тех, кто работает удаленно. И (ха-ха) на тех, кто остался в офисе.

Вообще, там до маразма куча странных правил

Скажите, а какой департамент будет проверять отчетики? А тех, кто проигнорирует, будут искать? Не знаем. Но отчетик явно помогает властям решать трудности со столичными пробками. 

А вот для вас помощник в решении вопросов о переходе на электронные трудовые книжки

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Ваша реакция на новости подсказывает, что вы все-таки не калькуляторы, а живые существа (не обижайтесь, мы любя). Больше всего вас сегодня волновали вопросы совести:

  • Вы ушли (вас ушли) из компании, а спустя годы просят внести исправления в начисления. Помогать?

... страха:

... любви и ненависти:

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