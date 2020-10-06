«Ночной бухгалтер». Работодатели обязаны сдавать в новом отчете много личной информации людей. Иначе штраф в 300 тыс. рублей

В отчете об удаленных работниках есть обязанность указывать персональные данные: номера мобильных телефонов, машин, транспортных и социальных карт.

Не перебор ли?

Московская мэрия требует (и угрожает штрафом) указывать в коронавирусном отчете слишком много персональных данных людей. И номер мобильного, и номер транспортной карты. А имена половых партнеров им не расскрыть? Чем не метод борьбы с заразой?

Учитывайте, что этот отчет сдавать нужно еженедельно.

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Видели видео?

Осторожно с роликами в интернете. Тут очень многие посмотрели. Узнали, что можно заявить вычет по взносам в ПФР. Сдали декларацию. Но остались без денег. И с обязанностью отчитаться перед ФНС повторно, чтобы обнулить подлог. Как распознавать фейки?

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