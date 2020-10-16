«Ночной бухгалтер». Через 10 дней заработает новый штраф для всех компаний

Путин подписал поправки в КоАП РФ, которые увеличивают в 10 раз суммы штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.

Подстелили соломинку

Когда и кого по статье 13.20 КоАП штрафовали, спросите вы. И будете правы. Мы тоже не понимаем, оживили бы ее для начала.

Но если представить, что повышение штрафа — это один из этапов перехода на электронные трудовые книжки, становится как-то яснее.

Статистика

Собянин: почти миллион москвичей сидят на удаленной работе.

«Клерк»: почти тысяча бухгалтеров интересовались сегодня поиском работы на сайте. Новый удобный способ найти работу бухгалтером.

Правительство: в 2021 году у вас будет семь праздничных периодов.

Мораторий не убережет

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