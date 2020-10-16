«Ночной бухгалтер». Через 10 дней заработает новый штраф для всех компаний

Путин подписал поправки в КоАП РФ, которые увеличивают в 10 раз суммы штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.
Подстелили соломинку
Когда и кого по статье 13.20 КоАП штрафовали, спросите вы. И будете правы. Мы тоже не понимаем, оживили бы ее для начала.
Но если представить, что повышение штрафа — это один из этапов перехода на электронные трудовые книжки, становится как-то яснее.
Статистика
Собянин: почти миллион москвичей сидят на удаленной работе.
«Клерк»: почти тысяча бухгалтеров интересовались сегодня поиском работы на сайте. Новый удобный способ найти работу бухгалтером.
Правительство: в 2021 году у вас будет семь праздничных периодов.
Мораторий не убережет
Минпромторг направит в МВД и ФНС список компаний, которые нарушают требования о маркировке обуви. Никакие приостановки проверок им не помогут.
20 октября пройдет вебинар «Вечер последних изменений в МСФО».На мероприятии расскажем про:
- уступки по аренде, связанные с Covid-19;
- ожидаемые финансовые убытки для нефинансовых организаций.Эксперты ответят на ваши вопросы. В конце вебинара проведем викторину и разыграем скидку.Регистрируйтесь, участие бесплатное.
Горшочек, не вари
Бухгалтеры хотят обрушить сайт правительства Москвы и положить сайт госуслуг ежедневной сдачей отчетов на удаленных работников. Раз уж Собянин отменил повторную сдачу, то может испугается и сам отчет обнулит?
А те еще обнулянты сидят в налоговой: требуют 6-НДФЛ по фирмам-нулевкам. Сдать или не сдать?
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Ваша пятничная редакция