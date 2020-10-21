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«Ночной бухгалтер». Ковид вскрыл зарплатчиков в конверте. Московский отчет на удаленных пошел в регионы

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
Наглядный пример результата цифровизации по проекту COVID-19. Дальше больше.
 

Трое в лодке, РСВ и кусаки

К вам в офис доехать пропуска оформляли 20 человек, а в РСВ и 6-НДФЛ  вы указали только 17 человек. Поясните, кто та святая троица, и точно ли они у вас не получают зарплату.
 
Такие требования стали приходить в компании. Директоров вызывают на комиссии.

Чем это пахнет? Удаленкой

 

Бла-бла-бла Бла-бла-бла-бла…

Генпрокурор поручил блюсти мораторий на проверки бизнеса, бороться с волокитой и возбуждать дела на силовиков, которые катят бочку на бизнес.
«Аэрофлот» на полгода разрешил бесплатно менять билеты эконом-класса по России. Но с правилами возврата случился неловкий затык
Ак Барс Банк запустил онлайн подтверждение списания денег за услуги контрагентов для бизнеса
 
Теперь ИП и юридические лица могут предоставить заявление на акцепт платежного требования, предъявленного к их расчетному счету, онлайн, без посещения офиса. 
 

Вот тебе мое кредо

Вы уверены, что знаете, в какую историю ввязались? Главбух – в ответе за всех. Юрист рассказывает, за что и как по закону накажут главного бухгалтера.
 
Вот тоже сильно мутная история про цифровой рубль. Зачем Банк России придумал новую валюту?
 
Ваша взволнованная редакция

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