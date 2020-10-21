«Ночной бухгалтер». Ковид вскрыл зарплатчиков в конверте. Московский отчет на удаленных пошел в регионы

Наглядный пример результата цифровизации по проекту COVID-19. Дальше больше.
Трое в лодке, РСВ и кусаки
К вам в офис доехать пропуска оформляли 20 человек, а в РСВ и 6-НДФЛ вы указали только 17 человек. Поясните, кто та святая троица, и точно ли они у вас не получают зарплату.
Такие требования стали приходить в компании. Директоров вызывают на комиссии.
Чем это пахнет? Удаленкой
В Нижегородской области работодателей тоже обязали подавать сведения о работниках, отправленных на удаленку. То ли еще будет!
По этому случаю у нас новый сказ о подаче данных на удаленщиков: «Как Валера #мосру брал».
Бла-бла-бла Бла-бла-бла-бла…
Генпрокурор поручил блюсти мораторий на проверки бизнеса, бороться с волокитой и возбуждать дела на силовиков, которые катят бочку на бизнес.
«Аэрофлот» на полгода разрешил бесплатно менять билеты эконом-класса по России. Но с правилами возврата случился неловкий затык.
Ак Барс Банк запустил онлайн подтверждение списания денег за услуги контрагентов для бизнесаТеперь ИП и юридические лица могут предоставить заявление на акцепт платежного требования, предъявленного к их расчетному счету, онлайн, без посещения офиса.
Вот тебе мое кредо
Вы уверены, что знаете, в какую историю ввязались? Главбух – в ответе за всех. Юрист рассказывает, за что и как по закону накажут главного бухгалтера.
Вот тоже сильно мутная история про цифровой рубль. Зачем Банк России придумал новую валюту?
Ваша взволнованная редакция