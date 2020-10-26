«Ночной бухгалтер». Налоговые проверки выплаты дивидендов и новые штрафы

Налоговики вызывают директоров на беседу, чтобы проверить правомерность выплаты компанией дивидендов.

Море волнуется раз

Организации окатила волна требований по дивидендам. Знаменитый принтер проводит кампанию «не уменьшай страховые взносы».

Поэтому если уж директор хочет за счет ООО купить что-то, то пусть покупает не горнолыжный костюм за 150k, а купальник. И спрятать легче, и дешевле.

КоАП-чих

По-архивному пыльно нынче от новых законов. Сегодня выросли в 10 раз штрафы за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.

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