«Ночной бухгалтер». Путевые листы – с 1 января 2021 года действует новый порядок заполнения

Минтранс установил новые требования к обязательным реквизитам путевых листов и утвердил новый порядок их заполнения.

Путевый

В список реквизитов путевого листа добавили информацию о видах сообщения и перевозок. И разрешили вести журнал регистрации путевых листов в электронном виде.

Лекарство для счастья

Хочешь сделать человека счастливым: отними все, потом верни половину обратно. Очень похоже на то, что происходит в системе маркировки лекарств.

Сначала устроили всем адовые проблемы, потом упростили процедуру и объявили маркировку бесплатной. Все щастливы, чё!

А что ж на текстиль сразу не распространили? Или есть надежда, что все пойдет гладко: с 2021 года запрещено продавать товары легкой промышленности без маркировки.

Предлагаем пройти новый онлайн-курс «Как начать бизнес». Простым и доступным языком расскажем, как: зарегистрироваться и выбрать систему налогообложения;

выбрать банк и наладить эквайринг;

проводить расчеты и разобраться, нужна ли вам онлайн-касса. Регистрируйтесь. Обучение бесплатное.

Бухгалтерская киноподборка

Историческая документалка:

И на ночь остросюжетный триллер:

Четко

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Когда на душе праздник

Налоговики по всей стране в честь 30-летия налоговой службы запустили #30летФНСчеллендж в социальных сетях.

Там такоооооооэ. Видели видео: олени бегут стадом? Молодцы, с иронией ребята, про себя, да так объективно!

Ваша предпраздничная редакция