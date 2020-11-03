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«Ночной бухгалтер». Путевые листы – с 1 января 2021 года действует новый порядок заполнения

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Минтранс установил новые требования к обязательным реквизитам путевых листов и утвердил новый порядок их заполнения.

Путевый

В список реквизитов путевого листа добавили информацию о видах сообщения и перевозок. И разрешили вести журнал регистрации путевых листов в электронном виде. 

Лекарство для счастья 

Хочешь сделать человека счастливым: отними все, потом верни половину обратно. Очень похоже на то, что происходит в системе маркировки лекарств.

Сначала устроили всем адовые проблемы, потом упростили процедуру и объявили маркировку бесплатной. Все щастливы, чё! 

А что ж на текстиль сразу не распространили? Или есть надежда, что все пойдет гладко: с 2021 года запрещено продавать товары легкой промышленности без маркировки

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Бухгалтерская киноподборка

Историческая документалка: 

И на ночь остросюжетный триллер: 

Четко 

  1. Новый порядок заполнения больничных листов с 14 декабря 2020 года
  2. Про нововведения, которые затронут или уже затронули всех, кто работает с кассами

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Когда на душе праздник

Налоговики по всей стране в честь 30-летия налоговой службы запустили #30летФНСчеллендж в социальных сетях.

Там такоооооооэ. Видели видео: олени бегут стадом? Молодцы, с иронией ребята, про себя, да так объективно! 

Ваша предпраздничная редакция

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