«Ночной бухгалтер». Путевые листы – с 1 января 2021 года действует новый порядок заполнения

Минтранс установил новые требования к обязательным реквизитам путевых листов и утвердил новый порядок их заполнения.
Путевый
В список реквизитов путевого листа добавили информацию о видах сообщения и перевозок. И разрешили вести журнал регистрации путевых листов в электронном виде.
Лекарство для счастья
Хочешь сделать человека счастливым: отними все, потом верни половину обратно. Очень похоже на то, что происходит в системе маркировки лекарств.
Сначала устроили всем адовые проблемы, потом упростили процедуру и объявили маркировку бесплатной. Все щастливы, чё!
А что ж на текстиль сразу не распространили? Или есть надежда, что все пойдет гладко: с 2021 года запрещено продавать товары легкой промышленности без маркировки.
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- зарегистрироваться и выбрать систему налогообложения;
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Бухгалтерская киноподборка
Историческая документалка:
И на ночь остросюжетный триллер:
Четко
- Новый порядок заполнения больничных листов с 14 декабря 2020 года
- Про нововведения, которые затронут или уже затронули всех, кто работает с кассами.
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Когда на душе праздник
Налоговики по всей стране в честь 30-летия налоговой службы запустили #30летФНСчеллендж в социальных сетях.
Там такоооооооэ. Видели видео: олени бегут стадом? Молодцы, с иронией ребята, про себя, да так объективно!
Ваша предпраздничная редакция