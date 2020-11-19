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«Ночной бухгалтер». Вводится новый порядок выплаты пособий. Путин узнал про ФНС, зачем она вообще

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Вводится новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству — напрямую, а не через работодателя.

Бесконтактная оплата

К 2022 выплаты больничных, пособий по беременности и родам пойдут напрямую из Фонда соцстраха. Без заявлений, автоматом по больничному листу в электронном виде. Москва, очнись от шока, провинция уже руку набила на прямых выплатах. 

А сборная не набила

Без высокого Дзюбы все из рук вон плохо. Как сегодня сказал классик: вот тут без комментариев. И вы не проиграйте без высоких технологий:

Оказывается

ФНС нам нужна, чтобы комфортно и спокойно работать. Это Егоров рассказал сегодня Путину. Вот были времена, рекламировались: заплати налоги и спи спокойно. Хоть какой-то смысл в этом был. А то, что вы, ФНС, нас никогда без работы-то не оставите, мы и так в курсе.  

Про снижение числа проверок Егоров тоже рассказал. Мы же порекомендуем послушать про тренды налогового контроля

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