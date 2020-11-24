Ваш поставщик стал банкротом. А что с НДС?

В это непростое время нужно быть особенно внимательным при взаимодействии не только с покупателями вашей продукции, но и с поставщиками товаров. Многие предприятия не смогут пережить вторую волну пандемии и станут банкротами. При этом, чтобы получить хоть какие-то денежные средства, они станут реализовывать свои товары по очень привлекательным для покупателя ценам.

Приобретая товар (работы, услуги) покупателю необходимо помнить и о такой «мелочи» как НДС, а это 18% от стоимости приобретаемого товара. Если покупатель не будет соблюдать должную осмотрительность, то стоимость товара может стать завышенной на сумму НДС, пени и штрафных санкций.

Это подтверждает и судебная практика.

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 09.10.2020 по делу N А82-4848/2018

История дела

Инспекция провела камеральную налоговую проверку декларации по НДС за 2 квартал 2017 года, представленной ООО «МолВест».

В указанной декларации Обществом заявлен налоговый вычет в сумме 1 747 739 рублей НДС, предъявленного при приобретении Обществом товара у ОАО «Михайловское», признанного банкротом решением Арбитражного суда Ярославской области.

По итогам налоговой проверки Инспекцией принято решение о привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 122 Кодекса, в виде штрафа в размере 21 847 рублей. Данным решением Обществу предложено уплатить указанную сумму штрафа, а также 1 747 739 рублей налога, 31 804 рубля пени.

Как обычно, Общество оспорило решение инспекции в суде. Но три судебные инстанции признали выводы налоговиков правомерными.

Доводы компании

Обществом заявлены вычеты по налогу на добавленную стоимость при приобретении товара у ОАО «Михайловское» по счетам-фактурам с выделенной в них суммой НДС, эту сумму налога Общество и заявило к вычету.

Общество не согласно с выводом, что операции по продаже товара организацией, признанной банкротом, не признаются объектами обложения НДС, и считает, что суд допустил неправильное истолкование подпункта 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.

ОАО «Михайловское» реализовало товар в рамках текущей хозяйственной деятельности, и поэтому правомерно начислен НДС с реализации.

ОАО «Михайловское» представило уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, в которых исключило хозяйственные операции с Обществом, уже после проведения проверки в отношении Общества.

В материалах дела отсутствуют корректировочные счета-фактуры по сделкам с ОАО «Михайловское» за спорный период.

КС РФ в Постановлении от 19.12.2019 N 41-П указал, что в праве на вычет может быть отказано в том случае, когда конкурсный управляющий и покупатель продукции заведомо знали, что сумма налога на добавленную стоимость не могла быть уплачена в бюджет, акцентирует внимание на статью 54.1 Кодекса, как на правовое средство, позволяющее предотвратить злоупотребления со стороны налогоплательщика.

В рассматриваемом деле инспекция на положения статьи 54.1 Кодекса не ссылалась, доводов о злоупотреблении со стороны Общества не приводила. Кроме того, Общество и ОАО «Михайловское» не являются ни взаимозависимыми, ни заинтересованными лицами, фактов злоупотреблений со стороны Общества и его контрагента не установлено.

Выводы суда

ОАО «Михайловское» не уплатило в бюджет спорную сумму налога на добавленную стоимость. ОАО «Михайловское» представило уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, в которых исключило спорные хозяйственные операции из налогооблагаемой базы.

Таким образом, отказ в праве на вычет «входящего» налога обуславливается фактом неисполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость контрагентом налогоплательщика в той мере, в какой это указывает на отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога, но один лишь этот факт не может быть достаточным, чтобы считать применение налоговых вычетов покупателем неправомерным.

Как указано в Постановлении КС РФ от 19.12.2019 N 41-П, покупатели продукции организации, признанной банкротом, реализованной ею с выставлением счета-фактуры, в котором выделена сумма налога на добавленную стоимость, имеют право на вычет по этому налогу, если не будет установлено, что его сумма, учтенная в цене продукции, произведенной и реализованной такой организацией в процессе ее текущей хозяйственной деятельности, при объеме и структуре ее долгов заведомо для ее конкурсного управляющего и для покупателя указанной продукции не могла быть уплачена в бюджет.

Судом было установлено, что на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве «bankrot.fedresurs.ru» 08.07.2016 (то есть до спорного периода) был размещен отчет арбитражного управляющего ОАО «Михайловское», согласно которому сумма предъявленных требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 764 787 847 рублей 95 копеек (3-я очередь), балансовая стоимость имущества составляет 527 480 000 рублей.

Общество в рассматриваемой ситуации, намереваясь приобрести товар на значительную сумму у контрагента, который признан банкротом, должно было и имело возможность из общедоступных источников получить определенные сведения о финансовом положении контрагента. При этом следует отметить, что на вышеназванном сайте не размещены сведения о задолженности ОАО «Михайловское» по текущим платежам, что также не позволяло Обществу сделать вывод о том, что спорный налог на добавленную стоимость будет ОАО «Михайловское» уплачен.

Таким образом, Общество было информировано о том, что товар приобретается им у организации, признанной банкротом, у Общества отсутствовали достаточные основания считать, что ОАО «Михайловское» уплатит (у ОАО «Михайловское» будет возможность уплатить) налог в бюджет, напротив, при должной степени осмотрительности Общество имело реальную возможность установить, что ОАО «Михайловское» не может при том объеме долгов и имущества уплатить налог в бюджет.

Кроме того, в рамках названного дела судами был сделан вывод, что в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 Кодекса, вступившим в силу с 01.01.2015, операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должника, признанного в соответствии с российским законодательством несостоятельным (банкротом), не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость, а значит, выставление продавцом-банкротом счетов-фактур с выделенной суммой налога на добавленную стоимость является неправомерным.

Следовательно, в момент совершения хозяйственных операций Обществу было известно о судебной практике по спорному вопросу и Общество имело возможность ознакомиться с данной судебной практикой.

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Примечание:

С 1 января 2021 года не облагается НДС и текущая хозяйственная деятельность банкротов. Сейчас НДС не платят только с реализации их имущества и имущественных прав. Правительство решило внести поправку, так как в конце 2019 года КС РФ признал это правило частично неконституционным.

Жалоба Общества оставлена без удовлетворения.

Выводы

Сейчас сложилась такая ситуация, когда налогоплательщик просто обязан следить за тем, что его контрагент произвел уплату НДС в бюджет.

По мнению судов, налогоплательщик также обязан отслеживать судебную практику по спорным вопросам.

Кроме того, на момент приобретения товара лучше выяснять финансовое состояние продавца, особенно, если продавец находится в стадии банкротства.