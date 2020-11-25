«Ночной бухгалтер». Налоговики кинулись опровергать причастность к махинациям с НДС

А был ли мальчик? Следственный комитет и ФНС опровергли причастность самарских налоговиков к бумажному НДС.

Я не я и лошадь не моя

ФНС на своем сайте опубликовала опровержение статьи в РБК о причастности самарских налоговиков к созданию «одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты НДС».

По мнению налоговой службы, статья содержит непроверенную и официально неподтвержденную информацию.

И не то чтобы мы сомневаемся, но...

Широка страна моя родная

Настолько широка, что ставки по УСН для тех субъектов, которые применяли ЕНВД в 2020 году, снижены только в некоторых регионах. Например, в Архангельской области, Хакасии, Бурятии, Мурманской области.

Поэтому Борис Титов предложил распространить установить на федеральном уровне единый предельный уровень таких ставок для нынешних ЕНВДшников.

Тут в блогах компаний, кстати, классный пост вышел на тему перехода на ЕНВД. Ещё один и очень полезный.

Про бдительность

Сначала про налоговые проверки и уголовную ответственность. Поговорим об инструментах защиты на бесплатном вебинаре 1 декабря.

И про финансы: на случай, если вы тоже собираетесь что-то покупать, рассказываем, как не лишиться денег в «Черную пятницу».

А что, если черной пятницы не будет? ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ВВОДА ПЕРВИЧКИ и ЧЕКОВ на самых выгодных условиях, ведь в Entera будет целых ПЯТЬ черных пятниц! Entera это: Самый быстрый и точный способ ввода первичных документов и кассовых чеков в 1С. Загрузка документов в 1С со сканов или из ЭДО. Архив с мгновенным поиском документов. Зарегистрируйтесь по ссылке с 25 по 30 ноября и закажите любой стандартный пакет страниц со скидкой 25%.

Карты, деньги и ИП

ИП расплачивается бизнес-картой, которая привязана к его счету, как по коммерческой необходимости, так и по личным покупкам. У бухгалтера вопрос, не будет ли проблем с налоговой.

Компании и ИП смогут открывать счета в банках удаленно по биометрии. Если закон о расширении единой биометрической системы примут.

Ваша готовая к пятнице редакция