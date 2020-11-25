«Ночной бухгалтер». Налоговики кинулись опровергать причастность к махинациям с НДС

А был ли мальчик? Следственный комитет и ФНС опровергли причастность самарских налоговиков к бумажному НДС.
Я не я и лошадь не моя
ФНС на своем сайте опубликовала опровержение статьи в РБК о причастности самарских налоговиков к созданию «одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты НДС».
По мнению налоговой службы, статья содержит непроверенную и официально неподтвержденную информацию.
И не то чтобы мы сомневаемся, но...
Широка страна моя родная
Настолько широка, что ставки по УСН для тех субъектов, которые применяли ЕНВД в 2020 году, снижены только в некоторых регионах. Например, в Архангельской области, Хакасии, Бурятии, Мурманской области.
Поэтому Борис Титов предложил распространить установить на федеральном уровне единый предельный уровень таких ставок для нынешних ЕНВДшников.
Тут в блогах компаний, кстати, классный пост вышел на тему перехода на ЕНВД. Ещё один и очень полезный.
Про бдительность
Сначала про налоговые проверки и уголовную ответственность. Поговорим об инструментах защиты на бесплатном вебинаре 1 декабря.
И про финансы: на случай, если вы тоже собираетесь что-то покупать, рассказываем, как не лишиться денег в «Черную пятницу».
А что, если черной пятницы не будет?
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Карты, деньги и ИП
ИП расплачивается бизнес-картой, которая привязана к его счету, как по коммерческой необходимости, так и по личным покупкам. У бухгалтера вопрос, не будет ли проблем с налоговой.
Компании и ИП смогут открывать счета в банках удаленно по биометрии. Если закон о расширении единой биометрической системы примут.
Ваша готовая к пятнице редакция