«Ночной бухгалтер». ЦБ придумал, как стереть обнал в порошок

В конце 2021 года ЦБ внедрит единую межбанковскую платформу по проверке клиентов.

115-ФЗ радужный

Банк России возьмет право оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в российских банках. У каждого клиента будет свой кармический цвет: засветился на красный — счет не откроешь, никакую операцию не проведешь. Обналищикам, говорят, не жить, а выть. Добросовестным — радоваться, без запросов и незаконных блокировок. Проходили мы эту справедливую оценку порядочности, готовимся...

Паспорт 2.0

В Москве собрались вводить электронный паспорт. Он подойдет для получения государственных и коммерческих услуг и будет квалифицированной электронной подписью владельца.

Сотрудникам Газпрома разрешат фотографироваться на паспорт с улыбкой.

А если без шуток, то сильно страшно: не перестаем страдать от автоматизированной ФНС, в которой за людей все решают машины. Новое восстание.

Трансфер — лучшее решение для командировок. Удобный способ заказа;

Система постоплаты;

Прозрачная отчетность в электронном виде;

Все классы автомобилей;

Выгодная программа лояльности. Закажите трансфер в i’way в несколько кликов. Бронирование поездки проходит в одном окне браузера в считанные минуты, а мы начислим кешбэк до 3% за каждую поездку. Оставьте заявку на сайте и получите все преимущества единого трансферного партнёра.

Как сложно жить

Налоговая служба вот-вот получит новую возможность — право признавать декларацию «непредставленной». Из-за этого образовалась куча рисков.

Но и бухгалтеры те еще устроители проблем: нерадивый бухгалтер чуть не похоронил бизнес. Это может произойти с каждым!

И это тоже ждет абсолютно каждого бухгалтера в 2021 году.

Ваша ноябрьская редакция