«Ночной бухгалтер». ЦБ придумал, как стереть обнал в порошок

В конце 2021 года ЦБ внедрит единую межбанковскую платформу по проверке клиентов.
115-ФЗ радужный
Банк России возьмет право оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в российских банках. У каждого клиента будет свой кармический цвет: засветился на красный — счет не откроешь, никакую операцию не проведешь. Обналищикам, говорят, не жить, а выть. Добросовестным — радоваться, без запросов и незаконных блокировок. Проходили мы эту справедливую оценку порядочности, готовимся...
Паспорт 2.0
В Москве собрались вводить электронный паспорт. Он подойдет для получения государственных и коммерческих услуг и будет квалифицированной электронной подписью владельца.
Сотрудникам Газпрома разрешат фотографироваться на паспорт с улыбкой.
А если без шуток, то сильно страшно: не перестаем страдать от автоматизированной ФНС, в которой за людей все решают машины. Новое восстание.
Трансфер — лучшее решение для командировок.
- Удобный способ заказа;
- Система постоплаты;
- Прозрачная отчетность в электронном виде;
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Как сложно жить
Налоговая служба вот-вот получит новую возможность — право признавать декларацию «непредставленной». Из-за этого образовалась куча рисков.
Но и бухгалтеры те еще устроители проблем: нерадивый бухгалтер чуть не похоронил бизнес. Это может произойти с каждым!
И это тоже ждет абсолютно каждого бухгалтера в 2021 году.
Ваша ноябрьская редакция