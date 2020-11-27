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«Ночной бухгалтер». ЦБ придумал, как стереть обнал в порошок

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

В конце 2021 года ЦБ внедрит единую межбанковскую платформу по проверке клиентов. 

115-ФЗ радужный

Банк России возьмет право оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в российских банках. У каждого клиента будет свой кармический цвет: засветился на  красный — счет не откроешь, никакую операцию не проведешь. Обналищикам, говорят, не жить, а выть. Добросовестным — радоваться, без запросов и незаконных блокировок. Проходили мы эту справедливую оценку порядочности, готовимся...

Паспорт 2.0

В Москве собрались вводить электронный паспорт. Он подойдет для получения государственных и коммерческих услуг и будет квалифицированной электронной подписью владельца. 

Сотрудникам Газпрома разрешат фотографироваться на паспорт с улыбкой.

А если без шуток, то сильно страшно: не перестаем страдать от автоматизированной ФНС, в которой за людей все решают машины. Новое восстание

Трансфер — лучшее решение для командировок. 

  • Удобный способ заказа; 
  • Система постоплаты; 
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Как сложно жить

Налоговая служба вот-вот получит новую возможность — право признавать декларацию «непредставленной». Из-за этого образовалась куча рисков

Но и бухгалтеры те еще устроители проблем: нерадивый бухгалтер чуть не похоронил бизнес. Это может произойти с каждым!

И это тоже ждет абсолютно каждого бухгалтера в 2021 году.

Ваша ноябрьская редакция

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