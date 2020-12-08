НДФЛ — странный предмет: ИП не всегда понятно, где он есть, а где его нет. Черт, мы начинаем разговаривать в рифму. Ну, и куда без новых законов, конечно. Рассказываем, каких.

Буря в стакане

У ИП возникли сомнения, не будет ли 13% НДФЛ при выводе средств со счета ИП на личный счет физлица, являющегося этим самым ИП. А еще смутила формулировка назначения платежа, предлагаемая для этого случая банком.

Но ведь когда ИП и владелец личного счета — одно и то же лицо, никаких дополнительных доходов не образуется! А вообще, история про пристальное внимание налоговиков к личным счетам ИП — довольно сомнительная и давно уже никого не пугающая.

Поцарапался на работе? Расследование в студию

В последнее время к Трудовому кодексу у наших законотворцев какое-то особое внимание. Вот сегодня в Думу внесли проект поправок к ТК в области охраны труда. Что хотят именить?

Например, теперь надо будет учитывать микротравмы, которые произошли на рабочем месте (ссадины, кровоподтеки, ушибы), даже если это не привело к расстройству здоровья и уходу на больничный.

Работодатель должен будет рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравмы.

Еще раз про патент

ФНС продлит на две недели срок, в течение которого предприниматели должны направить заявление о переходе на ПСН с 1 января 2021 года.

А еще в Личном кабинете ИП уже появились новые коды, которые нужно указывать в заявлении на патент по новым видам деятельности (добавленным в главу по ПСН).

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Странные истории

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