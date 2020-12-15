«Ночной бухгалтер». Новые штрафы для компаний и разочарование про аудит для малого бизнеса. Что еще подарила бизнесу Госдума

У бешеного принтера сегодня едва не закончилась бумага: в Думе по плану аж 92 законопроекта. В итоге: компании могут налететь на штраф до 3 млн руб. за ложные сведения о других, а чиновников будут штрафовать за хамство.

Про подарки

Во втором чтении приняли закон об административных штрафах до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан.

Также КоАП дополнили статьей, предусматривающей ответственность за клевету для юрлиц. За распространение заведомо ложных сведений, порочащих репутацию «физика» или «юрика», компанию оштрафуют на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Есть еще подарки для бизнеса, который, видимо, в этом году серьезно провинился (что выжил?...). Иначе чем еще объяснить, что отмены обязательного аудита для малых предприятий не будет? Этот проект очень ждали. И вот тебе, пожалуйста.

Теперь заживем

МРОТ на 2021 год повысили. Теперь он составляет аж целых 12 792 рубля. Ура!

Мишустин подписал постановления по сдерживанию цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлеб. Правда, умные люди говорят, что рынок так не работает, но какая разница.

А пока вы не очень следите за этим популизмом и приводите в порядок документы по итогам года, мы разбираемся, как правильно отказаться от бумажных документов в бухгалтерии. Как это сделать правильно, рассказали эксперты ECM-Journal. В серии статей «Электронный документооборот. Школа бухгалтера» они ответили на самые популярные вопросы о переходе на ЭДО: ● какая электронная подпись нужна бухгалтеру? ● как хранить электронные документы, чтобы не было проблем с ФНС? ● какие тренды безбумажной работы нужно учесть в 2021 году? Время на изучение всех материалов — всего лишь 4 часа. Читать прямо сейчас и без SMS >>

Почем оливье, товарищи

Эксперты рассказали, как изменились траты на приготовление классического салата. Спойлер: повысились на 8,5%.

Депутатов Госдумы призвали провести Новый год дома. Интересно, тоже оливье есть будут?

Ваша хватающая горошек по скидке редакция