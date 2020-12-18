Никогда такого не было и вот опять: поправки (в Трудовой кодекс) приняты, а их настоящий смысл поняли еще не все. Рассказываем, какой простор для махинаций есть в законе об удаленке.

Не суй пальцы в розетку

Один из самых серьезных нюансов — это охрана труда при дистанционной работе.

Простой пример — вы отправляете сотрудника на удаленку, и дома происходит ЧП: его ударило током при включении света, уронил принтер на ногу или упал на лестнице, когда нес компьютер из ремонта. Будет ли это происшествие связано с производством?

Закон говорит, что расследовать НС надо, в том числе для удаленных сотрудников. Только расследование выявит, связана ли ситуация с работой.

А теперь давайте представим, как все это будет выглядеть на практике. Как сообщать? Как доказывать? Как расследовать и на какие критерии опираться? Как работнику отстоять потом свои права в суде?

Дайте людям денег. Или не дайте

Здоровьем россиян вдруг резко озаботился Минпромторг. И порекомендовал работодателям выплатить зарплаты сотрудникам пораньше. Дескать, тогда часть праздничных закупок сместится на более ранние сроки и поможет не создавать такие толпы и очереди в магазинах в пандемию.

Короче, лучше б Минпромторг ничего не рекомендовал, ибо буквально недавно о таких выплатах высказался Роструд. И прямо сказал, что выплата декабрьской зарплаты в декабре — это нарушение закона.

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Про налоги

Скоро утвердят форму уведомления о признании декларации несданной (рассказываем, зачем, если вы пропустили).

А еще разобрались, что НДС по тестированию на COVID-19 нельзя взять к вычету без счета-фактуры.

Опять про ЕНВД: еще раз вникаем в пути отхода с обреченного спецрежима, если вы все еще не определились. Или вы только открываете бизнес? Тогда вам сюда.

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Опять 1С

История в копилке драм с контрафактными 1С:

Ваша ушедшая за подарками редакция