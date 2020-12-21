«Ночной бухгалтер». ФНС будет следить за состоянием бизнеса (и помогать, но это неточно). Что и кому поручили после пресс-конференции Путина

Главное пиар-событие года состоялось, а значит, время раздавать поручения и журить виноватых (ну хотя бы слегка). Разбираемся, какие задачи раздал подчиненным Мишустин.

За кем следить и кому отчитаться

Поручений вышло как всегда много — тут и соцзащита, и восстановление медицины, и много чего ещё. Для нас же интересно, что Минэкономразвития, Минфину и ФНС предстоит отследить финансовое состояние малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. И оперативно просигнализировать кабмину, если будут негативные сценарии.

А какие могут быть негативные сценарии? Разве в России бизнесу плохо живётся?

Занимательная арифметика

ФНС опубликовала Единый реестр МСП — получателей господдержки. Там содержатся сведения о 4,3 млн фактах поддержки, оказанных 1,6 млн субъектам МСП и самозанятым в 2019 — 2020 годах.

Но вот бессовестные цифры: результаты исследований говорят, что в России более половины представителей малого и среднего бизнеса не воспользовались господдержкой в пандемию.

Маневрировали, маневрировали, да не выманеврировали

Какие статьи УК могут грозить бухгалтеру даже в белой компании?

Как эволюционировал Бумажный НДС?

Зачем из России выводят деньги и через какие инструменты? Читайте об этом в журнале команды НДС Минус. Хотите получать практические знания по налогам и бухучету? Велком в блог ребят из НДС Минус

Социалочка

Сначала про социальные выплаты: пособия на детей от 3 до 7 станут доступными для семей, взявших детей под опеку.

А теперь про социальные сети. Их теперь могут обязать удалять контент с «явным неуважением» к обществу, власти и Конституции. Как говорится, патриотизм спасет мир.

Постскриптум

И напоследок напоминаем о том, что прямо перед Новым годом ещё есть шанс ухватить подписку Клерк.Премиум по скидке в 30%. Вы знаете, что подарить бухгалтеру :)

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Ваша почти праздничная редакция