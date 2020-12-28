Отпускные после декрета: что про это нужно знать

Ситуации, когда сотрудник после окончания декрета может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, довольно часты. В таких случаях стандартное правило расчета среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих уходу в ежегодный отпуск, не действует. В статье на примерах вы узнаете методику расчета отпускных и компенсации отпуска после выхода из декрета.

Расчет ежегодного отпуска сразу после выхода из отпуска по уходу за ребенком

Егорова М.В. работает в компании ООО «Глобус» с 10.10.2015. В период с 06.07.2017 по 22.11.2017 работница находилась в отпуске по БИР, а с 23.11.2017 по 12.09.2020 она находилась в отпуске по уходу за первым ребенком до 3 лет. За неделю до окончания декрета Егорова М.В. написала заявление на ежегодный отпуск на неиспользованные ею 20 календарных дней с 13.09.2020.

Ст. 260 ТК РФ гарантирует женщине право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска перед уходом на больничный по беременности и родам или после него либо же непосредственно после окончания отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. При этом претендовать женщина может на все положенные 28 дней, а также еще и на дни оставшегося неиспользованного отпуска. Если сотрудница изъявила такое желание, то отказать в этом работодатель не имеет права.

В данном случае при расчете отпускных полностью исключается период отпуска по БИР и отпуска по уходу за ребенком, т.е. нет ни заработка, ни рабочих дней за расчетные 12 месяцев — в соответствии с п. 5 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (Постановление Правительства РФ № 922 от 24.12.2007). Однако, в п. 6 Положения № 922 указано: если работник за расчетный период не имел заработка или фактически отработанных дней, либо этот период состоял из исключаемого времени, то средний заработок необходимо определять за предшествующий период, который приравнивается к расчетному.

На указанном примере для подсчета отпускных Егоровой М.В. расчетным периодом будет являться фактически отработанное время с соответствующим заработком до месяца наступления отпуска по беременности и родам, т.е. с 01.07.2016 по 30.06.2017 (Письмо Минтруда и соцзащиты РФ № 14-1/В-972 от 25.11.2015).

Расчет ежегодного отпуска спустя 3 месяца работы после декрета

Предположим, что после выхода из декрета Егорова М.В. отработала неполный сентябрь, затем полные октябрь и ноябрь 2020 г. А с 01.12.2020 по согласованию с руководством уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск. В данной ситуации расчетный период должен определяться по общему правилу, описанному в п. 10-11 Положения № 922) — с 01.12.2019 по 30.11.2020, поскольку имеется заработок и фактически отработанные дни в данных 12 месяцах, отпуск по уходу за ребенком также исключается. Т.е. смещать расчетный период на время, предшествующее перед исключаемым как в примере 1, нельзя.

Кстати, общее правило расчета отпускных применяется и в случаях, если женщина берет ежегодный отпуск после отпуска по БИР.

Расчет отпускных после декрета, если у сотрудника нет фактического заработка и отработанных дней за весь период работы

Ситуация не столь частая, но тем не менее имеет место быть. Вернемся к примеру с Егоровой М.В. Предположим, что она была принята на работу с 01.06.2017. В период с первого дня работы по 30.06.2017 она находилась на больничном, а с 01.07.2017 по 05.07.2017 ушла в отпуск без содержания. Далее с 06.07.2017 по 22.11.2017 у Егоровой М.В. наступил отпуск по беременности и родам, а с 23.11.2017 по 12.09.2020 — отпуск по уходу за ребенком. По окончании декрета Егоровой М.В. был также предоставлен ежегодный отпуск на 14 календарных дней с 13.03.2020. Но как в таком случае бухгалтеру следует рассчитать средний дневной заработок при условии, что у сотрудницы нет полученного заработка, фактически отработанного времени и имеется также исключаемый из расчетного период за все время ее работы?

В п. 8 Положения № 922 указано: если у работника не имелось фактически отработанного времени и исчисленного заработка за расчетный период, а также до начала расчетного периода и до наступления случая, в связи с которым исчисляется средний заработок, то СДЗ необходимо рассчитать из оклада либо установленной работнику тарифной ставки.

К примеру, у Егоровой М.В. установлен оклад, указанный в трудовом договоре, в размере 30 000 руб. Таким образом, расчет среднедневного заработка будет следующий:

30 000 / 29,3 = 1 023,89 руб.

Соответственно, за 14 дней ежегодного отпуска после декрета Егоровой М.В. будет начислено: 1 023,89 × 14 = 14 334,46 руб.

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