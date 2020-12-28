«Ночной бухгалтер». Прямые выплаты из ФСС есть? А если найду? Важный закон, который пытались от вас спрятать

Пытались, но не получилось: редакция «Клерка» нашла его и рассказывает, что вам нужно знать.

Этот таинственный ФСС

С 2021 года прямые выплаты из ФСС вводятся по всей стране, но это будет как прежде, в рамках пилотного проекта. Поэтому регулироваться все будет Постановлением Правительства.

Пособия будет платить ФСС напрямую. Но если работодатель предоставил неправильные сведения и пособий выплачено в большем размере, деньги в бюджет придется вернуть. ФСС направит работодателю требование, которое надо исполнить в течение 10 дней. Если фирма проигнорировала требование, ФСС подаст в суд.

А еще меняется формула добровольных взносов в ФСС для ИП. Некоторые будут платить больше.

Сказка — ложь, да в ней намек

Очень интересную историю мы нашли сегодня об индексации зарплат, и если вы ее тоже читали, то знайте: там не совсем правда.

Что еще важного

А вот что:

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А что, так можно было

Видимо, да: пьяный налоговик сам попал в полицию, когда пришел закрывать ночной бар.

Разбираемся, что делать новому бухгалтеру, если предыдущий платил себе повышенную зарплату, преподнося это как уплату налогов.

А еще — кого выбирают онлайн-покупатели: как изменился спрос на продукты, и почему это дает шанс малому бизнесу.

Постскриптум

И конечно, вы помните, что «Клерк» дарит к Новому году бесплатные записи лучших вебинаров: отчетность, требования ФНС, дробление и налоговые проверки.

Ваша уже почти нарядившая елку редакция