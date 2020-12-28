Пьяный налоговик сам попал в полицию, когда пришел закрывать ночной бар

Заходят в бар налоговик, следователь и ОМОН. Кого заберут в полицию?

В Санкт-Петербурге закрывать бар в составе группы пришел сотрудник налоговой в не совсем трезвом состоянии. В результате, его объявили не относящимся к провере, и оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений.

Как пишет «Фонтанка.ру», в бар «Угрюмочная», что на Литейном проспекте, прибыла внушительная группа из восьми бойцов ОМОНа, следователя СКР, двух представителей Роспотребнадзора, нескольких полицейских, трех чиновников комитета по контролю за имуществом и главного налогового инспектора отдела оперативного контроля МИФНС № 27 Дениса Кукина.

Последний, по идее, должден был искать кассовые аппараты, чеки, банковские терминалы, словом, доказательства работы бара после 19:00. Но его настроение явно не способствовало такой рутинной работе.

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Как пишет издание, «инспектор поражал неутомимой экстравертивностью, показывал служебное удостоверение, заводил задушевные беседы и рассказывал истории из налоговой практики».

В итоге инспектора стало слишком много, и представители бара вызвали полицию.

Как сообщил изданию адвокат Иван Лялицкий, представители Смольного после телефонных консультаций сообщили, что инспектор к проверке отношения не имеет, и не возражали против его отбытия.

«Тогда мы настояли на том, чтобы на Кукина оформили протокол как на обычного посетителя — за нарушение коронавирусных правил», — сказал Лялицкий.

На инспектора составили протокол о нарушении статьи 20.6.1 КоАП. Как пишет издание, штраф он уже оплатил.