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Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2020 года

Начался нелегкий для бухгалтеров период — годовая отчетность. Чтобы вы ничего не забыли, мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 4 квартал (год) 2020 года.

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И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал (год) 2020 года

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Сведения о среднесписочной численности работников

С 2021 года форма не сдается! Данные о ССЧ включены в форуму расчета по страховым взносам (РСВ)  

 

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

20 января (в бумажном виде)

25 января (в форме электронного документа)

НДФЛ

Предоставление налоговыми агентами сведений о невозможности удержания НДФЛ у физических лиц (форма 2-НДФЛ) Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@1 марта
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (ред. от 17.01.2018)

1 марта

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@1 марта
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

Приказ ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@

30 апреля

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п

16 ноября

15 декабря

15 января

СЗВ-ТД Сведения о трудовой деятельности. До 15 февраля 2021 года необходимо отправить форму на всех работников, которые работали на 1 января 2020 года и на которых форма не была отправлена в 2020 году (т.е. на тех, кто не сделал выбор по способу ведения трудовой книжки) Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п15 февраля
ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п20 января
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016 в ред. от 15.10.2020

1 февраля

Расчет по страховым взносам КФХ без работников Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016 в ред. от 15.10.202029 января
Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п1 марта

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2020 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 января

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

20 ноября

21 декабря

20 января

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 19.08.2020)

25 января

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукциюПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (ред. от 21.09.2018)

25 ноября

25 декабря

25 января

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (ред. от 21.09.2018)

25 ноября

25 декабря

25 января

Налоговая декларация по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина Приказ ФНС России от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@

25 ноября

25 декабря

25 января

ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВДПриказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@

20 января

 

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 января

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияУтверждена Приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@

31 марта (организации)

30 апреля (ИП)

ЕСХН

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 01.02.2016)

31 марта

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ в ред. от 11.09.2020

30 ноября

28 декабря

29 марта

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ в ред. от 11.09.2020

29 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ в ред. от 19.12.2019

30 ноября

28 декабря

29 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ в ред. от 19.12.201929 марта
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1 в ред. от 18.12.2013

29 марта

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

30 ноября

28 декабря

29 марта

Налог на имущество

Декларация по налогу на имущество организаций Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ в ред. от 28.07.2020

30 марта

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

 Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-3/827@

30 ноября

31 декабря

1 февраля

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 января

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)

20 ноября

21 декабря

20 января

Транспортный налог

Начиная с отчетности за 2020 год декларации по транспортному налогу не сдаются  

 

Земельный налог

Начиная с отчетности за 2020 год декларации по земельному налогу не сдаются  

 

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.19.04.2019)

31 марта

Экологические платежи

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3

10 марта

Расчет суммы экологического сбора Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488

14 апреля

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2020 года можно найти в этой таблице.

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