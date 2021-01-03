Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2020 года

Начался нелегкий для бухгалтеров период — годовая отчетность. Чтобы вы ничего не забыли, мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 4 квартал (год) 2020 года.

Сохраните себе, чтобы не искать потом. Удобно поделиться в соцсетях — и сами не потеряете, и френдам поможете. Под заголовком есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и Твиттера. Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 4 квартал (год) 2020 года

Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2020 года можно найти в этой таблице.