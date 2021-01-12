«Ночной бухгалтер». Опять много нового в бумажных трудовых: что вы еще не знаете

Цифровизация по стране, как известно, шагает широким шагом, и шаг этот иногда непредсказуем. На сей раз взор законодателей обратился к трудовым книжкам. Если вы уже пережили второй рабочий день, то время прочитать, что там нового.

Даешь бой пережиткам прошлого

Выйдет новый Приказ Минтруда, которым утвердят форму бумажной трудовой книжки и порядок ведения и хранения трудовых книжек. Что нового?

Отменяется журнал учета трудовых книжек с сургучной печатью, знакомство работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью и многое другое. Отменяемые требования — устаревшие и избыточные (тут мы не можем не согласиться).

Детское

Интересные подводные камни вырисовываются с повышенным пособием на детей с 3 до 7 лет. Во-первых, оказалось, что назначат его с 1 января, но платить начнут с апреля. Во-вторых, сначала семье насчитают обычное пособие в половину ПМ. И если после этого семья все равно все еще не выходит из разряда бедных, назначат пособие побольше.

Про налоги. Разъяснение Минфина: если плата за обучение детей — часть системы оплаты труда, то этот доход облагается НДФЛ.

Пожалуйста, помедленнее, я записываю

Мы и в самом деле записали и рассказываем вам:

К вечернему кофе

Отвлекайтесь после работы на полезности: вот вам экспертная статья о том, что делать, чтобы не идти в суд, если заказчик отказывается платить.

Надеемся, вам не придется применить эту информацию на практике, но предупрежден — значит, вооружен. Разбираемся, как вести себя при обыске и что говорит закон, на бесплатном вебинаре Центра обучения «Клерка» 15 января. Зарегистрироваться можно тут.

Ваша бодрая и готовая на подвиги редакция