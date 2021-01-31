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Что маркировать в 2021 году: одежда, молочная продукция, велосипеды. Когда начнут штрафовать за нарушения?

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Мы вам уже напоминали в декабре о том, что нужно успеть промаркировать до 1 января. А именно — одежду и текстиль. И все-таки нам продолжают задавать вопросы об остатках, сроках и штрафах. Конечно, появились и новые задачи — в 2021 году нас ожидает маркировка велосипедов и молочных продуктов. Итак, спрашивали — отвечаем, а еще даем ссылки на подробные и полезные материалы по теме.

Маркировка одежды и текстиля с 2021 года — что все-таки маркировать и какие есть запреты?

С 1 января 2021 года запрещен оборот товаров легпрома (а это, в том числе — одежда, постельное белье и другой текстиль), на котором отсутствует маркировка кодами Data Matrix. Обратите внимание — речь не о штрих-кодах или QR-кодах, а о совершенно другом виде кодирования.

Оборот — это производство, покупка, перевозка и продажа. Хранение тоже.

Исключение — остатки немаркированного товара, приобретенного до 1 января 2021 года. Продать их тоже нельзя, а вот перевезти или подержать некоторое время на складе и закончить маркировку — можно. Срок до 1 февраля 2021 года.

После 1 февраля на немаркированные остатки уже нельзя будет нанести коды! Мало того, даже хранение такого товара становится незаконным.

Что попадает под маркировку одежды — читайте в нашей статье.

О текстиле вся информация здесь.

Распространяется ли упрощенная схема маркировки на остатки одежды и текстиля?

Да. До 1 февраля вы можете промаркировать эти товары, указав только несколько основных реквизитов: вид, размер, цвет, наименование сырья (материала), пол (женская, мужская одежда), модель, номер стандарта, страну производства.

Обратите внимание! Упрощенная схема не означает каких-либо ограничений, эти коды бессрочны, они юридически значимы и ни ФНС, ни иные контролирующие органы не могут, ссылаясь на упрощенный порядок получения кодов, накладывать какие-либо санкции.

Как промаркировать остатки — смотрите видеоинструкцию.

Когда начинается обязательная маркировка велосипедов?

Эксперимент по маркировке этой группы товаров закончился в мае 2020 года. Пока маркировать велосипеды и рамы можно в добровольном порядке.

Обязательная маркировка начнется с 1 сентября 2021 года.

В списке товаров, подлежащих маркировке:

  • Велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них;
  • Велосипеды двухколесные и трехколесные (в т. ч. для доставки грузов);
  • Прочие велосипеды без двигателя;
  • Рамы велосипедные.

Подробности в нашей статье.

Какая молочная продукция подлежит маркировке в 2021 году?

По молочке маркировка разбита на несколько этапов. Пока что вы можете начать добровольно маркировать товары этой категории с 20 января 2021 года. И мы настоятельно рекомендуем подключаться к системе именно сейчас — как показывает предыдущий опыт, оставлять на последние дни и недели работу с кодами не стоит.

Во-первых, нужно получить коды и организовать их нанесение на продукцию.

Во-вторых, настроить программное обеспечение и подключить необходимое оборудование, например, 2-D сканеры.

В-третьих, проинструктировать сотрудников о новых правилах и недопустимости выпускать в оборот немаркированную продукцию.

Что касается обязательной маркировки, то ее начало зависит от вида продукции и срока ее годности:

  • С 1 июня 2021 года — начинаем маркировать сыры и мороженое;
  • С 1 сентября 2021 года — молочную продукцию сроком годности более 40 суток;
  • С 1 декабря 2021 года — молочную продукцию сроком годности 40 суток и менее.

Подробнее о маркировке молочной продукции читайте здесь.

Какие риски есть при продаже немаркированных товаров?

Для начала — потребители уже наслышаны о маркировке и обращают внимание на ее наличие. Честный ЗНАК позволяет установить приложение и сообщать о контрафактных товарах. Хотите попасть в число тех, на кого посыплются жалобы? Конкуренты тоже не спят и не преминут сообщить, что вы продаете товар без маркировки.

Если все это вас не пугает, то напомним о размерах штрафов:

Производство и продажа товаров без маркировки, а также неправильная маркировка:

  • Для должностных лиц организаций или индивидуальных предпринимателей — до 10 000 рублей.
  • Для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей в зависимости от вида нарушения.

Штраф за продажу немаркированной продукции грозит и физлицам — до 4000 рублей.

Кроме штрафа, вас ждет конфискация, поэтому вы рискуете потерять не только деньги, уплаченные в счет штрафов, но и все суммы, потраченные на закупку товара.

Весь цикл процессов, связанный с маркировкой товаров доступен в сервисе МойСкладбесплатно:

  • Заказ кодов Data Matrix в системе Честный ЗНАК и их печать на этикетках;
  • Учет маркированных товаров — ввод в оборот, вывод после продажи;
  • Повторная маркировка — при повреждении или нарушении читаемости кода;
  • Списание кодов;
  • Приемка товаров — загрузка из системы ЭДО документов с кодами;

Напоминаем, что документы по маркированным товарам обязательно должны передаваться через систему электронного документооборота!

  • Выгрузка в систему ЭДО документов с маркированными товарами — для продажи организациям и ИП;
  • Автоматическая сверка кодов при приемке и отгрузке;
  • Продажа маркированных товаров через Кассу МойСклад;
  • Учет возвратов маркированных товаров (в т.ч. возвращение в оборот кодов).

Если вы находитесь в постоянном движении — контролировать работу с маркированными (и не только) товарами можно через мобильное приложение со смартфона. Начать работу можно прямо сейчас, воспользовавшись бесплатным тарифом.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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