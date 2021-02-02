«Ночной бухгалтер». Налоговики пошли с выездными проверками к физлицам. Что происходит?

И речь совсем не про ИП, как вы могли подумать. Проверяют именно физлиц — пока только тех, у кого есть счета в иностранных банках государств, с которыми у ФНС налажен обмен информацией.

Кому ждать гостей

Налоговики в Подмосковье назначили выездные проверки по поводу НДФЛ физикам, у которых есть счета за границей. Причем, счета могут быть не только в банках, но и в ОФР — инфраструктурных организациях финансовых рынков (например, биржи).

Как говорится, знал бы где упадешь — соломки бы постелил. Да и кто вообще мог предположить, что ФНС будет использовать данные обмена с другими государствами по физлицам для таких мероприятий? Мало того, так торопятся, что никаких подготовительных мероприятий не проводят.

Обычные российские будни

А иначе и не назовешь очередную идею Минпромторга. Там предложили перечислять малоимущим деньги на закупку отечественных продуктов. Идея, как всегда, звучит неплохо, но реализована будет через то самое место — или не реализована совсем.

Мосгорсуд на днях начал рассмотрение дела о взятке в 3 миллиарда. Это рекорд, пишут СМИ. Какой ужас! В России что, есть коррупция? Ложь и клевета.

Стоп! Хватит хранить старую технику в офисе или платить за ее утилизацию! Продайте ее «Эко-Делис»! Выкупаем офисную технику (ПК, принтеры, мониторы, сканеры, ксероксы и т.д.), аккумуляторы, банковское, медицинское и иное оборудование в любом объеме, состоянии и комплектации. Особые условия на выкуп любого ликвидного оборудования. Бесплатная оценка. «ЭКО-ДЕЛИС» все погрузит, вывезет и утилизирует с соблюдением требований законодательства по экологии РФ и предоставлением подтверждающих документов. Все официально, имеется лицензия. Подробности по телефону: 7 (495) 9027407 Оформить заявку можно здесь.

Важное

Бюджетникам: Минфин опубликовал новый стандарт бухучета для госсектора. Изучите внимательно.

У вас лежат остатки непромаркированных товаров легкой промышленности? Считайте, они превратились в тыкву. Ещё вчера — объясняем, почему.

Поговорим с малым бизнесом о том, как правильно привлекать инвестиции, уже в четверг, 4 февраля на бесплатном вебинаре Центра обучения Клерка. Регистрируйтесь.

Совиная почта

В компании идет массовая рассылка писем — к сожалению, не из Хогвартса, да и совы прилетают явно не с добрыми намерениями. Речь о сообщениях из 1С о «нарушении целостности системы» в «восьмерке». Мол, используете нелегальное ПО. Откуда вообще такая информация?

Ваша состоящая сегодня из кофе редакция